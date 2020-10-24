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台灣製造藍鷹牌 4D 成人立體活性碳 PM2.5 口罩 香港官網到貨

行內熱話 21:59 2020/10/24

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 台灣製造藍鷹牌 4D 成人立體活性碳 PM2.5 口罩，現在已在香港代理官網發售。

 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

此口罩採用類似 KF94 口罩的 4D 設計， 透氣性極佳。它提供四層過濾，並設計活性碳，可以除臭及阻隔油煙。口罩更是採用台灣示輝，台灣製造，售價為 $168/25個。

藍鷹牌 4D 成人立體活性碳 PM2.5 口罩



其他內容】 日本製造!KOWA三次元口罩 藥房平售 $128/30個

藍鷹牌 4D 口罩特點 

-4D口罩設計, 大大提升呼吸空間同時通透氣性極佳
-四層過濾有效阻隔99%飛沬, 真正有效預防疾病經飛沬傳播, 內附真活性碳, 有限除臭及阻隔油煙
-內層由超細複合纖維製造吸濕力極強, 有效將呼吸時的水份吸收
-彈性耳帶柔軟舒適
-台灣原料，台灣製造，品質有保障 
-通過 CNS15980 PM2.5 標準 C級認證 
-一盒25個

售價:$168

 口罩購買連結<<<

其他內容】BB 展變口罩清貨場? 中衛特別色．Medicom．香港口罩劈價促銷

其他內容】 附領取方法!醫療機構送口罩抗疫境! 免費送出理的中童/幼童口罩一盒

藍鷹牌 4D 成人立體活性碳 PM2.5 口罩

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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