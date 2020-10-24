台灣製造藍鷹牌 4D 成人立體活性碳 PM2.5 口罩 香港官網到貨

台灣製造藍鷹牌 4D 成人立體活性碳 PM2.5 口罩，現在已在香港代理官網發售。



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此口罩採用類似 KF94 口罩的 4D 設計， 透氣性極佳。它提供四層過濾，並設計活性碳，可以除臭及阻隔油煙。口罩更是採用台灣示輝，台灣製造，售價為 $168/25個。

▲ 藍鷹牌 4D 成人立體活性碳 PM2.5 口罩





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藍鷹牌 4D 口罩特點

-4D口罩設計, 大大提升呼吸空間同時通透氣性極佳

-四層過濾有效阻隔99%飛沬, 真正有效預防疾病經飛沬傳播, 內附真活性碳, 有限除臭及阻隔油煙

-內層由超細複合纖維製造吸濕力極強, 有效將呼吸時的水份吸收

-彈性耳帶柔軟舒適

-台灣原料，台灣製造，品質有保障

-通過 CNS15980 PM2.5 標準 C級認證

-一盒25個

售價:$168

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▲ 藍鷹牌 4D 成人立體活性碳 PM2.5 口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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