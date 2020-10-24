唔駛去BB展、免食骨! 中衛丹寧/炫霓紫口罩藥房賣$158/50個

由於 BB 展有中衛口罩賣，令不少無 BB 的朋友都去 BB 展買口罩。不過荃心日韓藥房表示，也有中衛口罩現貨賣。



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荃心日韓藥房表示，雖然首輪的中衛口罩已售罄，但星期日也有少量中衛丹寧/炫霓紫口罩到貨，售價為 158盒/50個，有興趣的朋友要注意啦。另有蕾絲口罩 $158/10個。



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地址:荃灣眾安街47號地舖 營業時間：0930-2200 電話 : 24666593

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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