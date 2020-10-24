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唔駛去BB展、免食骨! 中衛丹寧/炫霓紫口罩藥房賣$158/50個

行內熱話 19:31 2020/10/24

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由於 BB 展有中衛口罩賣，令不少無 BB 的朋友都去 BB 展買口罩。不過荃心日韓藥房表示，也有中衛口罩現貨賣。 

 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

荃心日韓藥房表示，雖然首輪的中衛口罩已售罄，但星期日也有少量中衛丹寧/炫霓紫口罩到貨，售價為 158盒/50個，有興趣的朋友要注意啦。另有蕾絲口罩 $158/10個。

其他內容】 日本製造!KOWA三次元口罩 藥房平售 $128/30個

地址:荃灣眾安街47號地舖 營業時間：0930-2200 電話 : 24666593 

其他內容】BB 展變口罩清貨場? 中衛特別色．Medicom．香港口罩劈價促銷

其他內容】 附領取方法!醫療機構送口罩抗疫境! 免費送出理的中童/幼童口罩一盒

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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