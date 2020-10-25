【疫市營商】空服員 Teamwork 做事效率兼備　食肆東主：可考慮加盟店或創業

港龍停辦，國泰裁員，市場上有甚麼行業適合機組和地勤人員轉職？倒還不少。除了物業代理、客戶服務外，有飲食業指出，空中服務員辦事效率高時又有團隊默契，完全可以勝任業界要求，但若想獲得過往薪酬，轉職餐飲以至合夥業老闆是理想選擇。

茶飲及小食外賣店「心事如塵茶食亭」項目負責人梁思捷（Joshua）說：「航空業組人員開工不足已好一陣子，我的空姐空少朋友有問甚麼工作適合他們，我加盟店或直接創業是好選擇。他們做 operation 好叻，有默契又有效率，不過『落地』之後，想做同類但又維持原本薪水工作確實較艱難。所以我都鼓勵他們做老闆，夾手夾腳做生意。」

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▲ 「心事如塵茶食亭」負責人梁思捷（左)

梁思捷近期亦有聘請航空從業員做兼職，有些會幫手跟項目，有些則留在店舖幫忙。他表示，僱主僱員對薪酬待遇最要有商量，機組人員時薪由港幣 108 元至 300 元不等，飲食業則大約是 40 至 60 元，故肯定有落差。

他說：「在飛行的時間要做到 100 分的服務、出品，又要有急救等應對緊急情況的技巧和知識，百多元時薪其實值得；以飲食業 revenue per working hour 計算的話，香港飲食業員工大部分亦應得百多元（時薪）。所以，兩種職業無分貴賤，要看大家如何理解和明白這件事。」

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Phto：Delta News