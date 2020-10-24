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香港優先發售! 台灣製造藍鷹牌 3D 口罩 藍色配黑色扁耳帶新款發售

行內熱話 04:08 2020/10/24

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台灣製造藍鷹牌口罩香港代理表示，將發售新配色 3D 三層超透氣立體口罩 。

 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

香港代理指，今次香港優先發售新款配色藍鷹牌口罩。此藍鷹牌 3D 三層超透氣立體成人口罩採用藍色配黑色扁耳帶設計，感覺更型格。而且口罩採用全新低呼吸阻抗設計，超級透氣。注意此口罩數量有限，售完即止。

藍鷹牌口罩規格

- 台灣製造、台灣原料 
- 立體口罩設計，3D氣室空間呼吸更舒適
- 通過台灣CNS14774醫用口罩
- 通過台灣CNS14755 防塵口罩
- 成人尺寸(本體(就是從鼻子到臉頰的距離)11.5cm、束帶15cm(正負0.5cm))
- 一盒 50 個

其他內容】 日本製造!KOWA三次元口罩 藥房平售 $128/30個

藍鷹牌 3D 三層超透氣立體成人口罩

口罩購買連結<<<

其他內容】 附領取方法!醫療機構送口罩抗疫境! 免費送出理的中童/幼童口罩一盒

其他內容】BB 展變口罩清貨場? 中衛特別色．Medicom．香港口罩劈價促銷

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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