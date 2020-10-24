香港優先發售! 台灣製造藍鷹牌 3D 口罩 藍色配黑色扁耳帶新款發售

台灣製造藍鷹牌口罩香港代理表示，將發售新配色 3D 三層超透氣立體口罩 。



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香港代理指，今次香港優先發售新款配色藍鷹牌口罩。此藍鷹牌 3D 三層超透氣立體成人口罩採用藍色配黑色扁耳帶設計，感覺更型格。而且口罩採用全新低呼吸阻抗設計，超級透氣。注意此口罩數量有限，售完即止。

藍鷹牌口罩規格

- 台灣製造、台灣原料

- 立體口罩設計，3D氣室空間呼吸更舒適

- 通過台灣CNS14774醫用口罩

- 通過台灣CNS14755 防塵口罩

- 成人尺寸(本體(就是從鼻子到臉頰的距離)11.5cm、束帶15cm(正負0.5cm))

- 一盒 50 個

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▲ 藍鷹牌 3D 三層超透氣立體成人口罩

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