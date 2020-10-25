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【三款設計】日本 KOUPEN CHAN 正能量企鵝口罩 售$118/30個

行內熱話 03:54 2020/10/25

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香港口罩廠 H-PLUS 早前預告推出 KOUPEN CHAN「正能量企鵝」口罩，現在已提供更多消息。

 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

H-PLUS 跟日本超人氣 KOUPEN CHAN「正能量企鵝」携手合作，推出三款不同顏色的口罩。各款皆印有不同暗花，提供口罩顏色包括:青蘋綠、純情藍和迷人桃紅。

第一批 KOUPEN CHAN 口罩會在 10月26日(星期一）中午 12 點開始預售，售完即止，售價為 $118/30 個。

日本 KOUPEN CHAN 正能量企鵝口罩 桃紅

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H-PLUS口罩規格

-175mm x 95mm(±3mm)，成人使用
-抽屜盒包裝，一盒三十個，每色十個，每個獨立包裝
-細菌過濾效率 (BFE) 達 99%
-微粒過濾效率 (PFE) 達 99%
-病毒過濾效率 (VFE) 達 99%
-符合ASTM level 3 
-100%香港製造

口罩購買連結<<<

買 2 盒免運費。11月27日開始郵寄貨品。

其他內容】BB 展變口罩清貨場? 中衛特別色．Medicom．香港口罩劈價促銷

日本 KOUPEN CHAN 正能量企鵝口罩 綠

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日本 KOUPEN CHAN 正能量企鵝口罩 藍

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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