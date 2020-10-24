【附購買連結】Tiffany Blue 夠注目!台灣製造萊潔 TypeIIR 松石綠口罩 特價售$103.9/50個

▲ 萊潔 TypeIIR 松石綠口罩

台灣製造萊潔口罩香港總代理彩豐行表示，新發售松石綠口罩 。



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此松石綠口罩顏色類似 Tiffany Blue，既時尚又高貴，走在潮流尖端。此顏色又跟中衛的月河特別版口罩相若，無法購買此口罩的用戶，不妨以它作替代品! 注意在門市購買 2 盒口罩，才可享正價 8 折優惠。

萊潔口罩規格

-100% 台灣製造、醫用口罩標準

-台灣製熔噴布

-符合歐盟最高規格標準EN14683 TypeIIR

-BFE≧99%、PFE≧95%、VFE≧99%

-1盒50片

-成人口罩 : 17.5CM X 9.5CM

售價:$129.9/盒，彩豐會員尊享價 $109.9/盒 (門市買2盒正價8折)

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▲ 萊潔 TypeIIR 松石綠口罩

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▲ 萊潔 TypeIIR 松石綠口罩

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▲ 萊潔 TypeIIR 松石綠口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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