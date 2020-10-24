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【附購買詳情】真．型格登場! LINE FRIENDS Varsity BROWN 特別版 售$138/30個 2 盒免順豐運費!

行內熱話 03:24 2020/10/24

分享：

香港口罩廠 H-PLUS 除推出一盒三款的 LINE FRIENDS 顏色口罩(詳情按此)外，更推出 Varsity BROWN 特別版口罩。

 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

這款新推出的 Varsity BROWN 特別版，採用深藍色口罩，加上橙色耳繩，感覺超型格，男女皆合用!口罩上更壓印 BROWN 的圖案。此口罩同樣售 $138/30 個。

其他內容】 日本製造!KOWA三次元口罩 藥房平售 $128/30個

LINE FRIENDS WITH H-PLUS (Varsity BROWN 特別版)

H-PLUS口罩規格

-175mm x 95mm(±3mm)，成人使用
-抽屜盒包裝，一盒三十個，每色十個，每個獨立包裝
-細菌過濾效率 (BFE) 達 99%
-微粒過濾效率 (PFE) 達 99%
-病毒過濾效率 (VFE) 達 99%
-符合ASTM level 3 
-100%香港製造

售價:$138

口罩購買連結<<<

買 2 盒免運費。11月20日開始郵寄貨品。

其他內容】BB 展變口罩清貨場? 中衛特別色．Medicom．香港口罩劈價促銷

其他內容】 附領取方法!醫療機構送口罩抗疫境! 免費送出理的中童/幼童口罩一盒

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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