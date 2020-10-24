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【本地遊感染】日本本地遊爆集體感染群組 關西往北海道旅行團 12 人確診

行內熱話 02:05 2020/10/24

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香港最近就放寬防疫政策，讓旅行團可推出一系列的本地遊，可是日本旅遊公司讀賣旅行最近爆出本地遊集體感染群組，一個由關西前往北海道的 4 日 3 夜 38 人旅行團中，現計有 12 人確診新冠肺炎，「中招」機率超過 30%！ 

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日本旅遊公司讀賣旅行宣布，一個由今月中出發，由關西前往北海道的 4 日 3 夜 38 人旅行團中，現計有 12 人確診新冠肺炎，年齡介乎 40 多歲至 80 多歲不等，有關確診者多只備輕度症狀，甚至是沒有任何症狀。目前該旅行團中有 17 人經病毒檢測後證實沒有確診，另有 12 人正等待測試。

日本本地遊是日本政府推廣的措施之一。

讀賣旅行也指，在該旅行團員遞交之健康檢查表中，有提及自己出現呼吸道病徵，如：咳嗽、喉嚨痛、窒息、胸痛等，但工作人員當時似乎忽略了這一點，讓行程繼續進行。就此事讀賣旅行為爆出本地遊集體感染群組事件致歉。

其他內容】 日本製造!KOWA三次元口罩 藥房平售 $128/30個

日本本地遊是日本政府推廣的措施之一，而且遊客有補助金。

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撰文 : 蘇家華

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