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【超快低危險】1 分鐘呼氣即驗 COVID-19 病毒! 新加坡國立大學子公司新發明

行內熱話 01:55 2020/10/24

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新冠肺炎疫情下，全球各地雖不約而同研發新冠肺炎快速測試方案，但相信未有一間可以做到媲美新加坡國立大學子公司 Breathonix，近日研發的呼氣測試檢驗新冠肺炎方案，原因是此方案只需 1 分鐘的時間，就可檢測 COVID-19 病毒。 

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Breathonix 是由新加坡國立大學校友賈祝楠及杜放創立，且得到國大研究生研究創新計劃 GRIP 的支持。賈祝楠表示，近日研發的呼氣測試檢驗新冠肺炎方案是勝在易於使用及管理，操作人員不需經過特殊培訓，而檢測樣本亦毋須送至實驗室處理。只要測試者呼氣至高精度呼吸採樣器的噴咀，收集得來的樣本就會被送至質譜儀測量，而裝置內的機器學習軟件，就可分析測試者呼氣中的揮發性有機化合物 VOC，並於快至 1 分鐘的時間得知結果。或者有人會擔心這裝置會留下測試者飛沫，變相交叉感染，但研究團隊會用上即棄噴咀、呼吸採樣器等，將病毒傳播的可能減至最低。

現時 Breathonix 這套呼氣測試檢驗新冠肺炎方案已進行了涉及 180 位測試者的臨床試驗，發現檢測準確度超過 90%。如日後當中獲批使用作為檢驗新冠肺炎工具的話，望可用於機場、學校、宿舍等人流較多的地方。

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Breathonix 呼氣測試檢驗新冠肺炎裝置

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Breathonix 呼氣測試檢驗新冠肺炎裝置

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Breathonix 呼氣測試檢驗新冠肺炎裝置研究團隊

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撰文 : 蘇家華

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