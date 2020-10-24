【已變種】挪威驚現M439K新冠病毒 毋須近距離接觸即傳染

新冠肺炎至今仍屬全球大流行，近日挪威公共衛生研究所發現，當地出現一種新變種的新冠肺炎病毒，據當地醫生觀察病例後指出，新變種的病毒傳播能力更強，可毋須近距離接觸便能被感染。



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據當地媒體報道，挪威公共衛生研究所於本月 16 日，收到來自特隆赫姆聖奧拉夫醫院（Trondheim’s St. Olavs hospital）的病毒樣本，屬新變種的新冠病毒株，以往未曾於挪威出現過，與國際資料庫對比後，並無查出相關紀錄。因此，近日特隆赫姆市所爆發的疫情，相信與新變種的新冠病毒有關，而當地自本月 16 至 18 日起，已有 8 宗病例與新病毒株有關。

▲ 新變種的病毒株名為「M439K」，屬冠狀病毒 B.1.5 的亞組（genetic subgroup）

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研究人員指，新變種的病毒株名為「M439K」，屬冠狀病毒 B.1.5 的亞組（genetic subgroup），其棘蛋白（spike protein）較短，有助病毒依附於人體細胞引發感染。同時，此款病毒株亦較容易與體內細胞結合。特隆赫姆市首席醫生 Tove Røsstad 就此表示，現時還未能確定這款新病毒是否較其他變種病毒更具傳播力，但據她近日觀察到的相關病例，發現新變種病毒毋須近距離接觸也可被感染，而且發病時間較快，與之前的病毒有所不同。

除此之外，早前美國也有研究發現，新冠病毒可隨機產生變異並且累積，即代表每一名患者也有可能產生新的病毒。而隨著病毒不斷變異，傳播力亦會隨之而增強。此外，醫學期刊《刺針》（The Lancet）上亦有研究指出，病毒變異會導致二次感染，而曾染上新冠肺炎的患者亦未必對所有病毒株有抵抗力。

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