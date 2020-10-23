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【附購買詳情】一盒齊 3 款!LINE FRIENDS WITH H-PLUS 公仔彩色 Level 3 口罩 售$138/30個 2 盒免順豐運費!

業界頭條 20:44 2020/10/23

分享：

 鐘意 LINE FRIENDS 的朋友要注意啦，香港口罩廠 H-PLUS 終於推出新款LINE FRIENDS圖案壓印口罩，而且一盒更齊3 款。
  
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

今次新發售的 LINE FRIENDS 口罩，依然是香港製造，而且防護更升級至 Level 3。今次廠方改用彩色口罩設計，而且更是一盒齊晒三位主角: BROWN 是啡色口罩、 CONY 少粉紅色、SALLY 黃色，襯晒口罩顏色! 口罩上亦印有 3 位主角的圖案壓印，十分精美。

LINE FRIENDS WITH H-PLUS口罩

其他內容】【附直購連結】日本原料日本製造! Azfit 成人/ 中童口罩 平售$69/30個

H-PLUS口罩規格

尺寸：175mm x 95mm(±3mm)，成人使用

-抽屜盒包裝，一盒三十個，每色十個，每個獨立包裝
-細菌過濾效率 (BFE) 達 99%
-微粒過濾效率 (PFE) 達 99%
-病毒過濾效率 (VFE) 達 99%
-符合ASTM level 3 
-100%香港製造

售價:$138

買 2 盒免運費。11月20日開始郵寄貨品。

口罩購買連結<<

其他內容】 日本製造! 小久保獨立包裝口罩 HKTVMall 售$25/5個

其他內容】【新款到貨啦】一盒齊兩色! 屈臣氏推粉紫．粉紅雙色 Level 3口罩 售價不變

抽屜盒包裝，可用來裝飾物。

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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