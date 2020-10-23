日本製造!KOWA三次元口罩 藥房平售 $128/30個

大角咀仁康港灣藥房表示，正發售日本製造 KOWA三次元成人口罩 30 個裝。



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KOWA 三次元成人口罩極受港人歡迎，既因它為日本製造，而且亦支援 3E>99% 防護，而且戴上口罩後用戶也感十分舒適。仁康港灣藥房今次返了現貨，只要買家在店內購買任何產品，即可加 $128 換購一盒。注意每人限換一盒，數量有限，售完即止!

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▲ KOWA三次元口罩

地址：大角咀福利街8號港灣豪庭廣場地下G23 電話:2337 3788

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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