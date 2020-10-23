【指定分店】設計超正! Procare HK萬聖節特別版 成人+小童Lv2口罩卓悅售$69/2盒

卓悅表示，正發售 Procare HK 萬聖節特別版口罩。



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Procare HK 萬聖節特別版口罩分成人和小童尺寸，一盒有 15 個，每款圖案口罩各有 3 個。Procare HK 萬聖節特別版口罩一盒

售 $39，成人+小童套裝售 $69，全現貨在指定分店發售。

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Procare HK口罩規格

-香港製造

-BFE >99%，PFE＞99%

-達美國標準 ASTM F2100-19 Level 2

-獲得香港Q嘜認證

-獲ISO14644 Class 7無塵車間認證

-成人尺寸：175 x 95 mm

-小童尺寸：140 x 95 mm

-成人／小童【限定價39/盒】

-成人＋小童各1盒【優惠價69/套】

▲ Procare HK萬聖節特別版口罩

【其他內容】 日本製造! 小久保獨立包裝口罩 HKTVMall 售$25/5個

指定旺角分店現貨發售



旺角弼街71、73號地下

旺角西洋菜街南13-19號好望角大廈地下

旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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