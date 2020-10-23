  • 24°C
香港時間 : 20201023日 (五) 18:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【指定分店】設計超正! Procare HK萬聖節特別版 成人+小童Lv2口罩卓悅售$69/2盒

行內熱話 18:34 2020/10/23

分享：

卓悅表示，正發售 Procare HK 萬聖節特別版口罩。
  
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

Procare HK 萬聖節特別版口罩分成人和小童尺寸，一盒有 15 個，每款圖案口罩各有 3 個。Procare HK 萬聖節特別版口罩一盒
售 $39，成人+小童套裝售 $69，全現貨在指定分店發售。

其他內容】【附直購連結】日本原料日本製造! Azfit 成人/ 中童口罩 平售$69/30個

Procare HK口罩規格

-香港製造
-BFE >99%，PFE＞99%
-達美國標準 ASTM F2100-19 Level 2
-獲得香港Q嘜認證
-獲ISO14644 Class 7無塵車間認證
-成人尺寸：175 x 95 mm
-小童尺寸：140 x 95 mm
-成人／小童【限定價39/盒】
-成人＋小童各1盒【優惠價69/套】

Procare HK萬聖節特別版口罩

其他內容】 日本製造! 小久保獨立包裝口罩 HKTVMall 售$25/5個

指定旺角分店現貨發售

旺角弼街71、73號地下
旺角西洋菜街南13-19號好望角大廈地下
旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下

其他內容】【新款到貨啦】一盒齊兩色! 屈臣氏推粉紫．粉紅雙色 Level 3口罩 售價不變

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

【附購買連結】可愛貓貓! Gimans Care x 夜貓貓 Yeah Yeah Cat 聖誕圖案獨立裝Level3口罩 特價售$98/30個
今日
【附購買連結】可愛貓貓! Gimans Care x 夜貓貓 Yeah Yeah Cat 聖誕圖案獨立裝Level3口罩 特價售$98/30個
【附購買連結】正版授權! Sanrio 秋冬圖案漸變色口罩 獨立包裝售$60盒起 可門市自取
今日
【附購買連結】正版授權! Sanrio 秋冬圖案漸變色口罩 獨立包裝售$60盒起 可門市自取
BB 展變口罩清貨場? 中衛特別色．Medicom．香港口罩劈價促銷
今日
BB 展變口罩清貨場? 中衛特別色．Medicom．香港口罩劈價促銷
著數優惠 口罩 香港

下一篇文章

【附領取方法】醫療機構送口罩疫境! 免費送出理的中童/幼童口罩一盒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【香港零售】小店・奢侈品牌無一幸免？直擊銅鑼灣知名地標倒閉慘況（持續更新）
【香港零售】小店・奢侈品牌無一幸免？直擊銅鑼灣知名地標倒閉慘況（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣