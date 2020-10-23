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連日本旅行社都頂唔住啦! 近畿國際旅行社-香港宣布結業

業界頭條 17:58 2020/10/23

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繼 CX 大裁員，並結束港龍業務後，KNT HK 近畿國際旅行社-香港在官方 FB 表示，即日結業。
  
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近畿國際旅行社-香港是日本最大旅行社近畿日本的香港分社，為香港提供旅行團、售賣日本各地的火車證、承接各地私人或團體包車及包團，以及接受預訂機票及酒店等服務。店方今日發出結業通告，詳情如下:

面對經營環境持續困難，我們很遺憾宣佈本公司將於2020年11月6日後結束香港所有業務。謹此向這10年來關顧我們的每一位客戶衷心致謝！

如有任何查詢，歡迎於11月6日前的辦公時間（星期一至五 上午10時至下午5時）內致電2735-1166。

11月6日後本公司電話號碼、傳真號碼、電郵、網站、社交媒體帳號等將會全部停止服務。

倘結業後尚有任何要事查詢，煩請致電6317-7732。此號碼於結業後一個月內仍然有效。

謹祝各位身體健康，生活愉快。

近畿國際旅行社(香港)有限公司　　謹啟

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近畿國際旅行社-香港宣布結業

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近畿國際旅行社提供 JR Pass 購買服務

其他內容】【新款到貨啦】一盒齊兩色! 屈臣氏推粉紫．粉紅雙色 Level 3口罩 售價不變

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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