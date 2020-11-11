觸及大量數據需妥善管理 Google：引入AI要有危機意識

技術發展為人文帶來效益，但人工智能（AI）、機器學習（Machine Learning）技術涉及數據收集分析，法規遵循及私隱保護可能是更難處理的課題。

環太平洋大學協會（APRU）、聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會（United Nations ESCAP）及 Google 近日發表 《 AI for Social Good 》研究報告，目的是探討人工智能在亞太區社會的發展和影響，並想就聯合國《 2030 年可持續發展議程》，對政策決策者提出基於學術研究的建議。

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環太平洋大學協會秘書長 Chris Tremewan 表示，在新冠肺炎疫情下，該會會員就各課題作研究，希望將專業知識結合人工智能，協助創新，為社會健康作出貢獻。

一起參與近日發表的《 AI for Social Good 》研究報告的泰國朱拉隆功大學教授 Soraj Hongladarom 建議，各地區施政者在實行人工智能項目時要留意：

（1）推動創新時更要有危機意識，項目全面實施時要有效管控及測試；

（2）制定數據標準各系統互通時更有效；

（3）注意數據私隱及對個人尊重。

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Google 人工智能公共政策負責人 Dan Altman 表示，在疫情下， Google 亦有協助醫療機構利用人工智能，包括分析圖像及透過不同地區新冠肺炎疫情報告作出分析等，在亞太區如印度及泰國都有類似項目，當中亦政府部門引用到人工智能及機器學習。

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Photo：Peter Durand