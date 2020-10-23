【附領取方法】醫療機構送口罩疫境! 免費送出理的中童/幼童口罩一盒

盈健醫療 Human Health 表示，將免費送出多款名廠口罩給市民。



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盈健表示，今次活動將免費送出三款口罩，合共 13,000個 (共300盒)，與市民一起對抗「疫」境!

1.盈健 X Best Care- 成人口罩 (17.5 x 9.5cm) ASTM Level 2 (50片)

2.理的中童口罩 (14.5 X 9cm) ASTM Level 3 (50片)

3.理的幼童口罩 (12 X 7cm) ASTM Level 3 (30片)

▲ 盈健今次活動將免費送出三款口罩

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口罩領取登記步驟:

登記時間: 現在起至11月8日 (星期日)晚上23:59

數量: 100盒 (盈健成人); 100盒 (理的中童); 100盒 (理的幼童)

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於截止登記後選出300個名額並核對是否符合參加資格。成功被選中的人士將於11月10日(星期二)18:00前收到 SMS確認通知

中選者需於 11 月12 至 14 日於以下指定地點換領口罩，領取時要出示登記的身份證明文件/副本和 Like & Share 證明以確保符合活動要求。

換領地點 (需於填表時選擇，一經提交不能更改) :

成人口罩 - 盈健綜合醫務中心 (德福廣場)

成人口罩 - 盈健醫務中心 (北角)

中童口罩 - 盈健綜合醫務中心 (大圍站)

中童口罩 - 盈健醫務中心 (昇悅居)

幼童口罩 - 盈健醫務中心 (大埔廣場)

幼童口罩 - 盈健醫務中心 (港鐵坑口站)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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