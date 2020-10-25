【疲市營商】投資買器材應付網上教學負擔大　音樂興趣班中心嘆申請資助無門

▲ 自9月起開學學生主動上課，面授課程陸續回復正常。

政府「防疫抗疫基金」理論上是助各行業在新冠肺炎疫情紓困，但仍有小商戶無法獲得任何補助，好像是被遺忘的一群。有音樂興趣班指他們這行「手停口停」，面對租金負擔壓力經營難上加難，申請不到政府資助計劃只能坐以待斃。

新冠肺炎疫情疲情學校停課，不少家長思量過後認為補習班是學生「必需品」仍要繼續上，興趣班可免則免，一來慳錢二來對小朋友始終有風險。延樂藝術中心（Music Life Art Centre）創辦人 Candy Chan 表示，第三波疫情對最受興趣班學校打擊最深，中心暫停將近兩個月，收入大減，改為網上教學又因導師需額外花錢買器材，增加財政負擔。

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▲ 延樂藝術中心 Music Life Art Centre 負責人 Candy Chan

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Candy 又稱，小一面試班是中心重要收入來源，新冠肺炎疫情下惟有先教 K2 及 K3 學童學習技巧，復學後容易應付學校課程。她說，反而在職家長多詢問這類「準備」課程，幫助子女停學期間提升群體社交和表達力。

▲ 網上授課時會與學生玩遊戲，提高學員專注力。

Candy 說，6 月份時因使用率不足及疫情不明朗等因素影響，學前教育中心已忍痛停辦，以減輕財務負擔。此外，其他學前教育團體可獲「零售業資助計劃」補助，但興趣班中心申請一分錢資助也得不到，她對此大感無奈。

Candy 認為，中心同樣售夏威夷結他、樂器及樂譜等產品，不明白為何得不到「零售業資助計劃補助」；小商戶申請被拒求助無門，也沒有對應資助計劃適合她，望得到適切支援。

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▲ 店內設售夏威夷結化及樂譜等，Candy不明白為何未能獲批「零售業資助計劃」。

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