  • 25°C
香港時間 : 20201025日 (日) 16:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疲市營商】投資買器材應付網上教學負擔大　音樂興趣班中心嘆申請資助無門

商管策略 16:16 2020/10/25

分享：

自9月起開學學生主動上課，面授課程陸續回復正常。

政府「防疫抗疫基金」理論上是助各行業在新冠肺炎疫情紓困，但仍有小商戶無法獲得任何補助，好像是被遺忘的一群。有音樂興趣班指他們這行「手停口停」，面對租金負擔壓力經營難上加難，申請不到政府資助計劃只能坐以待斃。

新冠肺炎疫情疲情學校停課，不少家長思量過後認為補習班是學生「必需品」仍要繼續上，興趣班可免則免，一來慳錢二來對小朋友始終有風險。延樂藝術中心（Music Life Art Centre）創辦人 Candy Chan 表示，第三波疫情對最受興趣班學校打擊最深，中心暫停將近兩個月，收入大減，改為網上教學又因導師需額外花錢買器材，增加財政負擔。

中小學校疫情音樂班全停 敲擊樂教育公司推師資培訓新出路​​​​​​見下頁】​ 

延樂藝術中心 Music Life Art Centre 負責人 Candy Chan

【局長會客室】中小企疫境求生【見下頁

Candy 又稱，小一面試班是中心重要收入來源，新冠肺炎疫情下惟有先教 K2 及 K3 學童學習技巧，復學後容易應付學校課程。她說，反而在職家長多詢問這類「準備」課程，幫助子女停學期間提升群體社交和表達力。

網上授課時會與學生玩遊戲，提高學員專注力。

Candy 說，6 月份時因使用率不足及疫情不明朗等因素影響，學前教育中心已忍痛停辦，以減輕財務負擔。此外，其他學前教育團體可獲「零售業資助計劃」補助，但興趣班中心申請一分錢資助也得不到，她對此大感無奈。

Candy 認為，中心同樣售夏威夷結他、樂器及樂譜等產品，不明白為何得不到「零售業資助計劃補助」；小商戶申請被拒求助無門，也沒有對應資助計劃適合她，望得到適切支援。

音樂教室疫情生意大跌 上街表演宣傳撐過疫市見下頁

店內設售夏威夷結化及樂譜等，Candy不明白為何未能獲批「零售業資助計劃」。

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【疫市營商】旅發局「賞你遊香港」幫到業界復甦？本地旅行社：期望不大純試水溫
2020/10/22
【疫市營商】旅發局「賞你遊香港」幫到業界復甦？本地旅行社：期望不大純試水溫
【疫市營商】各界出創意帖向航空精英招手？一文看清「後疫情」行業招聘情報
今日
【疫市營商】各界出創意帖向航空精英招手？一文看清「後疫情」行業招聘情報
【保就業計劃】工資補貼幫助有限　餐具批發商拓歐美市場百貨應百客抗「疫境」
2020/10/23
【保就業計劃】工資補貼幫助有限　餐具批發商拓歐美市場百貨應百客抗「疫境」
疫情 商業營銷 課外活動 文娛藝術 防疫抗疫基金 新冠肺炎疫情 零售 音樂 興趣

下一篇文章

【管理Tips】全球永久在家人數明年料增 1 倍　調查：哪 3 個行業WFH最有效？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【香港零售】小店・奢侈品牌無一幸免？直擊銅鑼灣知名地標倒閉慘況（持續更新）
【香港零售】小店・奢侈品牌無一幸免？直擊銅鑼灣知名地標倒閉慘況（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣