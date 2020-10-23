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先達死場番生! iPhone 12 系列真係有錢賺 12 Pro 最高賺近 $2000?

業界頭條 15:15 2020/10/23

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今年新 iPhone 竟然炒得起？iPhone 12 及 iPhone 12 Pro 今日正式發售，早前預訂了新機的顧客，也會於今日起開始陸續收貨。記者今早約 10 時到 IFC Apple Store 直擊開賣情況，見店舖門外約有十數位經網上預約取機的顧客，準備入店取 iPhone 12 或 iPhone 12 Pro。現場消息指，早上約 9 時，曾有「收機佬」為太平洋藍 iPhone 12 Pro 開出最高每部 +$800 的收機價。不過，別以為 +$800 的收機價「好筍」，因為其後先達的「開市價」似乎更為吸引，最高每部接近賺 $2000！估不到，近年已近死寂的 iPhone 炒風，今年到 iPhone 12 又再「捲土重來」。 


  
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約早上 11 時，有先達收機店向記者報料，指 iPhone 12 及 iPhone 12 Pro 各容量及顏色的回收價，皆為「正數」有錢賺。其中又以金色及太平洋藍 iPhone 12 Pro 512GB 的回收價最高，達 HK$12,600，即賺 HK$1,601！至於 iPhone 12 一樣有錢賺，當中以藍色 256GB 回收價較高，達 HK$8,400，有 HK$301 賺！但如果買家手持的是黑色 iPhone 12 64GB/128GB，可能就只有 ＄1 蚊雞賺了（回收價 HK$6,800/HK$7,300）。就記者在先達現場所見，不少人前往放機，多間手機店皆出現人龍，為近年罕見的情況。

注意 iPhone 收回價可升可跌，價錢以店方最終定價為準。

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先達「回收價」僅供參考。報價時間為 10 月 23 日中午，留意回收價會不斷轉變，而不同店舖亦會提供不同的回收價。

其他內容】【新款到貨啦】一盒齊兩色! 屈臣氏推粉紫．粉紅雙色 Level 3口罩 售價不變

iPhone 12 官方售價
64GB 為HK$6,799
128GB：HK$7,299
256GB：HK$8,099

iPhone 12 Pro 官方售價
128GB：HK$8,499
256GB：HK$9,299
512GB：$10,999

其他內容】 日本製造! 小久保獨立包裝口罩 HKTVMall 售$25/5個

先達「回收價」僅供參考。報價時間為 10 月 23 日中午，留意回收價會不斷轉變，而不同店舖亦會提供不同的回收價。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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