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【去日本喜訊!】傳11月中入境日本不足3日免隔離! 中、韓、台等多地有份

業界頭條 14:41 2020/10/23

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距離港人「回鄉」又邁進一步！消息指日本政府決定開放中國、南韓、台灣在內的 30 個國家，允許入境日本不足 3 日的商務人士豁免 14 日居家隔離，預計最快 11 月中實施。

入境不足3日免隔離 只限商務人士

據《讀賣新聞》報導，日本為了挽救經濟、促進商業交流，預計開放 30 個國家及地區，包括疫情相對穩定的台灣、南韓及中國，但也有疫情較為嚴峻的美國、印度等國家。對此，日本政府將再商討是否減少開放對象，或是依疫情的嚴重程度，採取不同的措施。至於該 30 個享有 72 小時「超短期居留」國家的商務人士，必須符合接受新冠肺炎病毒篩檢、入境後不乘搭公共運輸工具、避免出入多個不特定場所、出入地點只限與工作有關等，同時須繳交活動計劃書，才可以豁免 14 日居家隔離。

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經商個人毋須隔離 14 日 香港・新加坡航空旅遊氣泡達成原則上協議見下頁

日本與多國建立居留協議

日本政府提出的「超短期居留」與短期、中長期居留不同，此措施只限外國人到訪日本適用，而非國與國之間的雙向開放。在短期居留方面，現時日本與新加坡、南韓、越南達成協議，開放停留時間為 1 個月，此為兩國之間互相開放，而條件與「超短期居留」相同，可豁免 14 日居家隔離。至於中長期居留方面，主要對象為駐外人員，入境人士必須居家隔離 14 日，開放的國家包括台灣、南韓、泰國、越南等 10 個國家及地區。

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Photo﹕Cheng-en Cheng@Flickr

撰文 : 廖淑瑩

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