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BB 展變口罩清貨場? 中衛特別色．Medicom．香港口罩劈價促銷

業界頭條 14:57 2020/10/23

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 疫情下不少展覽皆要取消，但會展卻有 BB 展繼續舉行。除 BB 產品外，今年卻多了口罩商參展。
  
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

今年的荷花 BB 展，除傳統的 BB 產品參展商外，亦有不少生力軍加入，就是一眾口罩商。當中屈臣氏、HK Medical Mask、紫花油、Good Mask 和東興大藥房等皆有參展，更推出特別會場優惠，以特價發售口罩。當中紫花油推買一送一口罩優惠、屈臣氏 9 折，東興大藥房則以特價發售多款中衛和 Medicom 口罩，當中更有中衛特別色炫霓紫和酷黑發售，售價為 $159/50 個送搓手液 ﹔讚好店方 FB 送日本護髮素一大支。

BB 產品參展商普遍認為，疫情令孕婦嬰兒減少外出，首日人流按年跌 2 至 5 成，生意亦一般，寄望周末的銷情。至於口罩展商人流較好，有特別口罩到貨時，皆出現長長人龍。

其他內容】【附直購連結】日本原料日本製造! Azfit 成人/ 中童口罩 平售$69/30個

BB 展口罩優惠較吸引人流

其他內容】【新款到貨啦】一盒齊兩色! 屈臣氏推粉紫．粉紅雙色 Level 3口罩 售價不變

BB 展口罩優惠

荷花BB展資料

日期: 10月22日-10月25日
地址: 灣仔會展Hall 3
時間: 10am - 8pm
入場費: $30

BB 展口罩優惠

其他內容】 日本製造! 小久保獨立包裝口罩 HKTVMall 售$25/5個

BB 產品參展商指首日人流按年跌 2 至 5 成，生意亦一般

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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疫情 灣仔 展覽 屈臣氏 著數優惠 香港 口罩

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