BB 展變口罩清貨場? 中衛特別色．Medicom．香港口罩劈價促銷

疫情下不少展覽皆要取消，但會展卻有 BB 展繼續舉行。除 BB 產品外，今年卻多了口罩商參展。



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今年的荷花 BB 展，除傳統的 BB 產品參展商外，亦有不少生力軍加入，就是一眾口罩商。當中屈臣氏、HK Medical Mask、紫花油、Good Mask 和東興大藥房等皆有參展，更推出特別會場優惠，以特價發售口罩。當中紫花油推買一送一口罩優惠、屈臣氏 9 折，東興大藥房則以特價發售多款中衛和 Medicom 口罩，當中更有中衛特別色炫霓紫和酷黑發售，售價為 $159/50 個送搓手液 ﹔讚好店方 FB 送日本護髮素一大支。

BB 產品參展商普遍認為，疫情令孕婦嬰兒減少外出，首日人流按年跌 2 至 5 成，生意亦一般，寄望周末的銷情。至於口罩展商人流較好，有特別口罩到貨時，皆出現長長人龍。

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▲ BB 展口罩優惠較吸引人流

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▲ BB 展口罩優惠

荷花BB展資料

日期: 10月22日-10月25日

地址: 灣仔會展Hall 3

時間: 10am - 8pm

入場費: $30

▲ BB 展口罩優惠

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▲ BB 產品參展商指首日人流按年跌 2 至 5 成，生意亦一般

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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