【SME學堂】BTS經紀公司市值逼近630萬！Big Hit 兩招創造「粉絲經濟」

培養出韓國男子組合「防彈少年團」（BTS）的經紀公司 Big Hit 早前正式掛牌，當天股價由 IPO（首次公開發行）時的 13 萬 5,000 韓圜（約港幣 927 元），飆升至 27 萬韓圓；雖然之後股價下跌，但 BTS 粉絲「A.R.M.Y」表示要「誓死捍衛股價」，絕不會讓 Big Hit 倒下。靠著一隊男子組合，Big Hit 利用 2 招成功打造「粉絲經濟」。

Big Hit 上市後，其市值一度上升近 10 萬億韓元，超越韓國三大娛樂公司 SM、JYP 及 YG 市值的總和。A.R.M.Y 是 BTS fans（粉絲）的官方名稱，取自英文 Adorable Representative M.C for Youth 的縮寫，意為「值得人們景仰的青年代表」。ARMY 在英文亦是軍隊的意思，防彈衣總是與軍隊相連，就像粉絲與防彈少年團之間的緊密連結。

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過去說某人成為偶像的粉絲（fan） ，大多就是購買音樂單曲/專輯、參加演唱會或支持他們代言的產品，但這個定義並不適用於 A.R.M.Y 身上，比起粉絲，一群有組織、有計劃的「投資人」，用來形容他們更貼切。粉絲會以各種語言，翻譯防彈少年團的內容，付費增加社群曝光，還有專門的 Twitter 帳戶，統計其音源、銷量、YouTube 觀看次數等，更主動向經紀公司提出建議。這些行為，都是粉絲們自發和無償發起，形成相當龐大的宣傳網絡，等於 Big Hit 坐擁了一群近乎免費的推廣團隊，在不同渠道宣傳，讓更多人認識和喜歡 BTS。

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▲ Big Hit認為粉絲們會喜愛有「人味」的偶像，讓團員經營社群，自行發表內容

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靠著高度忠誠的 A.R.M.Y，BTS 得以走到今天的位置，但更深一層的問題是他們如何吸引令 fans 自發為他們宣傳？Big Hit 認為 fans 會喜愛有「人味」的偶像，因此採取有別於傳統的培養方式，如製作長達數小時、成員吃飯或休息的「日常生活」影片，還給予自由發揮的空間，團員可以經營社群，自行發表內容，他們的音樂主題，也經常討論關於人生、成長的議題，拉近粉絲和偶像的距離。

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Photo：Dispatch、BTS_twt