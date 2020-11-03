【香港製造】本地蚊型手工啤酒廠　西式茶葉釀飲出大圍人情味

香港的手工啤酒品牌最少有 25 間，規模有大有細，經營策各有特色。「大圍啤」是香港典型「蚊型啤酒廠」，為了在激烈的競爭脫穎而出，其啤酒名均採為最簡約的數字作名字，全部產品都以「茶」為主題，別具一格故銷情理想，產品經常供不應求。

大圍啤「由夫妻檔」胡杏夫（Henry）和戴樂思（Wendy）創辦，前者創業前更有 10 年酒店餐飲經驗。他說：「我本身很喜歡啤酒，其實一開始我是想嘗試家釀威士忌的，但威士忌要等 3 年，便想不如自學釀手工啤。我覺得香港其實都可以有自己的手工啤，便決定創業。」

兩人 2016 年底開始租場，買合適器材，籌備了大約半年後，第一枝酒在 2017 年 5 月誕生了。

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▲ 大圍啤創辦人Henry (右) 和 Wendy (左) 。

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戴樂思笑言，品牌叫「大圍啤」因為他們住在大圍，他們亦覺得飲啤酒最開心是一班人暢飲：「大圍啤酒釀俾一大圍朋友」。她又指，丈夫在從事餐飲業時首創港式茶系雞尾酒，因此大圍啤亦以茶系為核心，現時 ９ 款啤酒皆是茶啤，也是全港唯一採用西式茶做材料的手工啤酒。

手工啤酒最熱門的酒款自然是香味突出加入極多啤酒花的 IPA（India Pale Ale），大圍啤則反其道而行。戴樂思說：「我們反而不做 IPA 。大部分酒廠都做這種酒，但客人其實分不出不同廠的 IPA 有何分別。我們想品牌更有辨識性，做些大眾更受落，不苦不濃易入口的啤酒，同時配合酒裏的茶味。」

▲ 主打中式茶的另一系列。

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大圍啤的核心酒款是分別寫上壹、貳、參、肆、伍的 5 款茶啤。胡杏夫解釋：「香港地手工啤酒廠多，不同品牌啤酒名稱五花八門，消費者未見得記得住。名字上我們就做到最簡單，同時帶有系列性和指導性。這個系列全各用上不同茶葉，壹是最淡味的 Pilsner ，材料用上洋金菊，如果數字愈大味道會愈濃，肆是用了洛神花的 Pale Ale ，伍是用了南非博士茶的黑啤，就算是黑啤，因為用了茶作為材料，對比其他黑啤會更易入口，試過的人會對黑啤改觀的。如果是第一次接觸我們的話，可以根據自己的喜歡濃還是淡去選擇相應數字。覺得好飲的話下次買同一個數字即可。除了數字系列外，我們有四款以中式茶葉做的啤酒，例如紅玉、普洱等。」

▲ 壹是茶系啤酒裏最淡的，淡淡的洋金菊味非常怡人。

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大圍啤面對的最大難點便是產量太少。胡杏夫苦笑，由於工廠規模細，產量在香港手工啤廠最低，月產僅約 600 升，約 100 箱啤酒左右，所以較難在市場上見到大圍啤產品，又因為胡杏夫的人脈較偏向酒店、餐廳，傾向直接供貨，零售點能買到的地方便更加少。

他說：「生產啤酒難處之一是控制品質，為了做得更好，要花很多心機自我增值。酒的溫度、不同的啤酒花要懂物理、化學、學懂用酵母要懂生物，操作儀器要懂得機電，非常多挑戰。有一次發覺到有缸酒味道味道不符合預期，惟有整缸酒棄掉，然後逐個客人打電話道歉，希望對方給半個月我們再釀。」

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胡杏夫表示，品質不能妥協，畢竟做好酒是我們的初心。他說：「不嚴格要求自己，客人覺得不好飲，再多錢都買不回失去的信譽。托賴之後都開始有人認識我們，自 2018 年起我們的啤酒便開始供不應求，現在我們正一路找地方搬大廠，最希望能夠找到投資，設立 1 間可以月產 3 萬升酒的酒廠。」

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