【管理Tips】全球永久在家人數明年料增 1 倍　調查：哪 3 個行業WFH最有效？

遙遠工作成為新冠肺炎疫情下的新興工作模式。美國研究機構 Enterprise Technology Research（ETR）調查顯示，隨著生產力逐步提高，預計到 2021 年全球永久在家工作（Home Office）的人數將增加 1 倍。研究亦指出 3 個行業實行遠端工作後，更可提升公司生產力。

全球永久遠端工作人數增1倍

ETR 在 9 月對來自全球各個行業的 1,200 名資訊總監（CIO）進行調查，調查顯示他們對 2021 年的業務前景較為樂觀，並預計明年的技術預算將增加2.1%。此外，他們預計到 2021 年，永久遠距工作的員工數將佔公司員工的 34.4%，而新冠肺炎疫情前該比例只有 16.4%。

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在受訪的資訊總監中，有 48.6% 表示自實行遠距工作後，公司生產力有所提升，僅 28.7% 受訪者表示生產力下降。若以行業區分，電訊、金融及保險業的 IT 部門生產力增幅較大，而能源、公共事業及教育部門的增幅則較低。

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▲ Stripe 在疫情下已為離開三藩市、紐約或西雅圖的員工提供一次性、用於搬遷的2萬美元補貼，但要搬遷的員工也必須減薪10%

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雖然遙遠工作可提升生產力，但同時出現減薪的現象。據《華爾街日報》報道，美國支付公司 Stripe 在新冠肺炎疫情下，已為離開三藩市、紐約或西雅圖的員工提供一筆過、用於搬遷的 2 萬美元補貼，但要搬遷的員工也必須減薪 10%。

至於雲端軟件供應商 VMware ，員工若要從三藩市灣區（Bay Area）搬遷至科羅拉多的丹佛市，最高可能被減薪達 18％。

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Photo：pexels、TechCrunch