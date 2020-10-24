  • 24°C
香港時間 : 20201024日 (六) 11:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【SME學堂】蘋果・鴻海也設廠　越南最窮省變850億出口產值之謎

商管策略 11:30 2020/10/24

分享：

北江省曾經是越南全國最貧窮的地區之一，但在中美貿易戰、新冠肺炎疫情引致的供應鏈轉移情況下，外資進駐的數目倍增，也讓該地區 10 年內每人平均收入增長近 5 倍。此外，越南多項優惠政策也吸引外資在當地設廠，令越南有望取代中國成為「世界工廠」。

最窮城市一夜暴富 人均收入大增5倍

據《彭博》報道，從 2016 年開始，外資投資在當地的金額年年激增，省政府更預測，今年出口金額將達到 110 億美元（約港幣 850 億元），是 6 年前的 10 倍。外資設廠同時提升當地居民的收入，在 2010 年時，北江每人平均收入為 650 美元（約港幣 5,037 元），是當時全國數字的一半；那時當地人經常到南部城市工廠求職，因為種植農作物收入並不可觀。但現時，北江每人平均收入預計有近 3,000 美元（約港幣 23,250 元），增長近 5 倍。

日本廠商排隊從中國撤走! 日本政府追加 63 億元補助金 助企業部速撤見下頁

大陸海鮮公司兼賣晶片拿補貼？中國今年逾1.3萬間企業進軍半導體市場見下頁

全球最大AirPods製造商立訊精密的廠房正在北江省。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

現時鄰近省份的居民反而到北江省求職，因為全球最大的 AirPods 製造商、來自中國的立訊精密，即在北江開設廠房，公司今年將招聘約 2 萬名員工。

多個原因吸引外資設廠

除了北江省，越南北部省份也有不少外資設廠，如三星電子（Samsung Electronics） 所有的智能手機中，有近半都是在越南北部生產；蘋果組裝代工廠和碩則計劃投資 10 億美元在越南第 3 大城市海防市。

顧問機構 eMATE Consulting 供應鏈專家 Gene Tyndall 認為，低成本、政治環境穩定、對投資者友善、逐漸改善的基礎設施，以及鼓勵科技新創的政策，令越南成為吸引外資的地方。

有望成中國首間iPhone代工廠 立訊精密打入蘋果供應鏈勵志故事見下頁

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：pexels、Robert Scoble

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【SME學堂】日本小店起死回生　原因：Amazon充斥山寨貨劣質貨？
2020/10/21
【SME學堂】日本小店起死回生　原因：Amazon充斥山寨貨劣質貨？
【香港製造】香港開廠有知識產權保障　即棄口罩競爭激烈可重用產品才做得住
2020/10/21
【香港製造】香港開廠有知識產權保障　即棄口罩競爭激烈可重用產品才做得住
商業營銷 貿易戰 創新科技及應用 科技產品 疫情 就業 越南 中美貿易戰 外資 運輸

下一篇文章

【SME學堂】日本最強流動超市連資生堂也合作！「四贏模式」破物流樽頸攻樂齡購物商機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【香港零售】小店・奢侈品牌無一幸免？直擊銅鑼灣知名地標倒閉慘況（持續更新）
【香港零售】小店・奢侈品牌無一幸免？直擊銅鑼灣知名地標倒閉慘況（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣