【SME學堂】蘋果・鴻海也設廠　越南最窮省變850億出口產值之謎

北江省曾經是越南全國最貧窮的地區之一，但在中美貿易戰、新冠肺炎疫情引致的供應鏈轉移情況下，外資進駐的數目倍增，也讓該地區 10 年內每人平均收入增長近 5 倍。此外，越南多項優惠政策也吸引外資在當地設廠，令越南有望取代中國成為「世界工廠」。

最窮城市一夜暴富 人均收入大增5倍

據《彭博》報道，從 2016 年開始，外資投資在當地的金額年年激增，省政府更預測，今年出口金額將達到 110 億美元（約港幣 850 億元），是 6 年前的 10 倍。外資設廠同時提升當地居民的收入，在 2010 年時，北江每人平均收入為 650 美元（約港幣 5,037 元），是當時全國數字的一半；那時當地人經常到南部城市工廠求職，因為種植農作物收入並不可觀。但現時，北江每人平均收入預計有近 3,000 美元（約港幣 23,250 元），增長近 5 倍。

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▲ 全球最大AirPods製造商立訊精密的廠房正在北江省。

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現時鄰近省份的居民反而到北江省求職，因為全球最大的 AirPods 製造商、來自中國的立訊精密，即在北江開設廠房，公司今年將招聘約 2 萬名員工。

多個原因吸引外資設廠

除了北江省，越南北部省份也有不少外資設廠，如三星電子（Samsung Electronics） 所有的智能手機中，有近半都是在越南北部生產；蘋果組裝代工廠和碩則計劃投資 10 億美元在越南第 3 大城市海防市。

顧問機構 eMATE Consulting 供應鏈專家 Gene Tyndall 認為，低成本、政治環境穩定、對投資者友善、逐漸改善的基礎設施，以及鼓勵科技新創的政策，令越南成為吸引外資的地方。

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Photo：pexels、Robert Scoble