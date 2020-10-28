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【轉戰網上】GAP 將關閉共 350分店 香港得返3間 將重組轉戰電貿加盟業務　

業界頭條 00:00 2020/10/28

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受女疫情影響，美國服飾品牌 GAP 宣布重組計劃，並關閉同名品牌 GAP 和旗下品牌 Banana Republic 共 350 間門市，未來集團將會著重發展電子商務及購物商場外的門市經營。

網店用戶大增 實體銷售大跌

集團早前公布第 2 季的業績顯示，實體店面的銷售額下跌 48%，但電子商貿銷售額比起去年同期大增 95%。GAP 執行長 Sonia Syngal 指，消費者因新冠肺炎疫情無法外出購物，改用網購購買大量 T 恤、健身短褲和睡衣等居家服飾，令 GAP 第 2 季的網上顧客增加 350 萬人；旗下辦公服飾品牌 Banana Republic 銷售額則大跌 52%，即使網上銷售上升 26%，實體店卻慘跌 71%。

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GAP 宣布的 3 年重組計劃中，將在 2023 年前，關閉北美洲約 3 成 GAP 及旗下 Banana Republic 共約 350 間門市，預計在 2021 年財年結束前，能順利完成 75%，至於歐洲分店，集團還在評估其業務情況，但預料需關閉全數 129 間直營店。香港亦只留下 3 間分店。

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集團決定關閉GAP和旗下品牌Banana Republic位於北美洲的350間門市

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GAP 指出，重組計劃主要關閉購物商場內的門市，並加強發展電子商貿和購物商場外的門市的經營，預計在 2023 年結束時，能佔總收入 8 成。

1969 年成立的 GAP ，是美國最大的服裝公司之一。曾在全球擁有 4,200 多間分店，年營業額超過 130 億美元，品牌在 2000 年巔峰時市值更一度達到約 400 億美元。

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Photo：Raysonho

撰文 : 廖淑瑩

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