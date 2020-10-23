【附購買連結】正版授權! Sanrio 秋冬圖案漸變色口罩 獨立包裝售$60盒起 可門市自取

網店 MCNG Shop 表示，正發售 Sanrio 新款秋冬圖案口罩。



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進入秋冬，又有新款 Sanrio 口罩。店方表示，今次 Sanrio 口罩也是香港正版授權，但採用新圖案和漸變效果設計，更特別可愛! 今次新款連耳帶亦襯色，更加吸引! 但注意此貨品為期貨，約12月31日到港。

▲ Sanrio 秋冬圖案漸變色口罩

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▲ Sanrio 秋冬圖案漸變色口罩 Little Twin Star

四款Sanrio公仔圖案



A XO仔

B Kuromi

C Little twin stars

D 大口仔

▲ Sanrio 秋冬圖案漸變色口罩 Kuromi

Sanrio 口罩規格

-STC Lab Report ， BFE≧99%PFE≧95%

-Oeko-Tex Class 1 Standard 100

-紡織材料環保無毒親膚認證

-通過無熒光劑檢驗 ，印花使用油墨驗證不含螢光劑

-成人尺寸 17.5cm×9.5cm

-一盒25個

-Made in China

售價:

$79/盒

$72/盒 (2盒以上)

$65/盒 (5盒以上)

$60/盒 (8盒以上)

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▲ Sanrio 秋冬圖案漸變色口罩 XO

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到貨時間:約12月31日到港(可門市免運費自取)

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▲ Sanrio 秋冬圖案漸變色口罩 大口仔 "> ▲ Sanrio 秋冬圖案漸變色口罩 大口仔

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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