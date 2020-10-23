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【附購買連結】正版授權! Sanrio 秋冬圖案漸變色口罩 獨立包裝售$60盒起 可門市自取

行內熱話 04:12 2020/10/23

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網店 MCNG Shop 表示，正發售 Sanrio 新款秋冬圖案口罩。
   
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

進入秋冬，又有新款 Sanrio 口罩。店方表示，今次 Sanrio 口罩也是香港正版授權，但採用新圖案和漸變效果設計，更特別可愛! 今次新款連耳帶亦襯色，更加吸引! 但注意此貨品為期貨，約12月31日到港。

Sanrio 秋冬圖案漸變色口罩

其他內容】【附直購連結】日本原料日本製造! Azfit 成人/ 中童口罩 平售$69/30個

Sanrio 秋冬圖案漸變色口罩 Little Twin Star

四款Sanrio公仔圖案 

A   XO仔
B   Kuromi
C   Little twin stars
D   大口仔

Sanrio 秋冬圖案漸變色口罩 Kuromi

Sanrio 口罩規格  

-STC Lab Report ， BFE≧99%PFE≧95%
-Oeko-Tex Class 1 Standard 100
-紡織材料環保無毒親膚認證
-通過無熒光劑檢驗 ，印花使用油墨驗證不含螢光劑
-成人尺寸 17.5cm×9.5cm
-一盒25個
-Made in China

售價:
$79/盒
$72/盒 (2盒以上)
$65/盒 (5盒以上)
$60/盒 (8盒以上)

其他內容】【新款到貨啦】一盒齊兩色! 屈臣氏推粉紫．粉紅雙色 Level 3口罩 售價不變

 

Sanrio 秋冬圖案漸變色口罩 XO

口罩購買連結<< (留言訂購) 

到貨時間:約12月31日到港(可門市免運費自取)

其他內容】 日本製造! 小久保獨立包裝口罩 HKTVMall 售$25/5個

Sanrio 秋冬圖案漸變色口罩 大口仔 "> Sanrio 秋冬圖案漸變色口罩 大口仔

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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