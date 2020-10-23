【附購買連結】可愛貓貓! Gimans Care x 夜貓貓 Yeah Yeah Cat 聖誕圖案獨立裝Level3口罩 特價售$98/30個

近來愈來愈多口罩廠推出聖誕口罩，Gimans Care 就聯乘夜貓貓 Yeah Yeah Cat 推出口罩。



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這款口罩印有夜貓貓 Yeah Yeah Cat 可愛圖案，而且更是聖誕主題，買定過聖誕節別有一番風味!跟 Gimans Care 其他口罩一樣，此口罩也是 Level 3 水平，現時購買更有特價，可以 $98 購買一盒 30 個獨立包裝夜貓貓口罩。

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口罩發售詳情

預售時間: 22/10 22:00 - 25/10 23:59

售價: $108

預售優惠價: $98

預計11月尾出貨

Gimans 口罩規格

-BFE PFE VFE >99% (Nelson Labs)

-ASTM F2100-19 LEVEL 3 (Nelson Labs)

-EN 14683 type IIr + 歐盟CE

-日式omega立體型摺法，超柔軟彈性耳帶，高透氣度，長時間佩戴舒適

-口罩尺寸: 17.5cm x 9.5cm

-30片獨立包裝

-Made in China

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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