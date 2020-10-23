  • 23°C
香港時間 : 20201023日 (五) 03:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【戴口罩穩陣】參加牛津大學疫苗試驗志願者死亡 巴西衛生局已證實消息

行內熱話 03:23 2020/10/23

分享：

多個國家的新冠肺炎疫苗已進入第 III 期臨床測試，近日巴西媒體報道，一名參與牛津大學新冠肺炎疫苗試驗的志願者死亡，消息亦已被當地國家衛生監督局（Anvisa）證實。 
   
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

據報道指，死亡的志願者為一名 28 歲男醫生，他自今年 3 月起，一直在里約熱內盧的一間醫院內作抗疫前線工作。據悉，他生前身體狀況良好，於 7 月下旬接種了牛津大學和阿斯利康（AstraZeneca）藥廠聯合研發的疫苗，但卻於今年 9 月不幸感染新冠肺炎，延至 10 月 15 日因新冠肺炎及併發症死亡。

巴西國家衛生監督局（Anvisa）稱已於 19 日正式接獲消息，惟當局以道德保密承諾為由，不願透露該志願者接種的是疫苗還是安慰劑。同時亦指為堅持履行保護巴西國民健康的使命，建議繼續對牛津大學研發的疫苗進行研究。

今年 6 月，牛津大學和阿斯利康聯合開發的疫苗，在巴西啟動 III 期臨床試驗。截至目前，巴西已有 8,000 名志願者參與了該項研究。此前，巴西總統博索納羅更簽署了一項臨時措施，允許聯邦政府撥款 19 億雷亞爾（約 26 億港元）購買 1 億劑牛津疫苗。

其他內容】 【賣$1.18一個】再劈價!日本富士成人中童口罩 卓悅售$59/50個 

其他內容】  【附直購連結】日本製造! KOWA 三次元立體口罩 APITA UNY百貨賣$163/50個

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 徐慧兒

相關文章

【疫市營商】搶不到 iPhone 12 毋須愁　 一文看清商號送 iPhone 谷銷情活動（附參加連結）
2020/10/22
【疫市營商】搶不到 iPhone 12 毋須愁　 一文看清商號送 iPhone 谷銷情活動（附參加連結）
【管理Tips】誰最愛加班？研究：中國工時最長・韓國主管最「爆肝」
2020/10/22
【管理Tips】誰最愛加班？研究：中國工時最長・韓國主管最「爆肝」
【疫市營商】地產代理出創意帖向航空界精英招手？一文看清「後疫情」行業招聘情報
2020/10/22
【疫市營商】地產代理出創意帖向航空界精英招手？一文看清「後疫情」行業招聘情報
大學 口罩 牛津大學 牛津 巴西 疫苗 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

日本製造! 小久保獨立包裝口罩 HKTVMall 售$25/5個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【香港零售】小店・奢侈品牌無一幸免？直擊銅鑼灣知名地標倒閉慘況（持續更新）
【香港零售】小店・奢侈品牌無一幸免？直擊銅鑼灣知名地標倒閉慘況（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣