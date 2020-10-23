【戴口罩穩陣】參加牛津大學疫苗試驗志願者死亡 巴西衛生局已證實消息

多個國家的新冠肺炎疫苗已進入第 III 期臨床測試，近日巴西媒體報道，一名參與牛津大學新冠肺炎疫苗試驗的志願者死亡，消息亦已被當地國家衛生監督局（Anvisa）證實。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

據報道指，死亡的志願者為一名 28 歲男醫生，他自今年 3 月起，一直在里約熱內盧的一間醫院內作抗疫前線工作。據悉，他生前身體狀況良好，於 7 月下旬接種了牛津大學和阿斯利康（AstraZeneca）藥廠聯合研發的疫苗，但卻於今年 9 月不幸感染新冠肺炎，延至 10 月 15 日因新冠肺炎及併發症死亡。

巴西國家衛生監督局（Anvisa）稱已於 19 日正式接獲消息，惟當局以道德保密承諾為由，不願透露該志願者接種的是疫苗還是安慰劑。同時亦指為堅持履行保護巴西國民健康的使命，建議繼續對牛津大學研發的疫苗進行研究。

今年 6 月，牛津大學和阿斯利康聯合開發的疫苗，在巴西啟動 III 期臨床試驗。截至目前，巴西已有 8,000 名志願者參與了該項研究。此前，巴西總統博索納羅更簽署了一項臨時措施，允許聯邦政府撥款 19 億雷亞爾（約 26 億港元）購買 1 億劑牛津疫苗。

【其他內容】 【賣$1.18一個】再劈價!日本富士成人中童口罩 卓悅售$59/50個

【其他內容】 【附直購連結】日本製造! KOWA 三次元立體口罩 APITA UNY百貨賣$163/50個

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】