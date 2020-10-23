【保就業計劃】工資補貼幫助有限　餐具批發商拓歐美市場百貨應百客抗「疫境」

▲ 上萬種貨品涵蓋各範疇，包括酒店業配套用品。

香港新冠肺炎疫情反覆，政府一輪禁堂食令及限聚令措施，令市民外出用餐意慾大減，餐飲業一度受挫連帶衍生行業受影響，令洗碗工場及餐具批發商等無一倖免。已前後申請兩次保就業計劃的餐具批發商認為，保就業計劃幫助有限，因為「時不我予」。

今年年初至今本港經濟還未復蘇，嘉寶用品（香港）負責人區國威（Alan） 表示，人工支出佔營業額 3 成，早前申請第一輪保就業計劃，約 3 萬港元工資補貼亦已獲批，但 1 個月已花光工資補貼。

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▲ 正推出密封防潮食禮物盒

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事實上，嘉寶用品在新冠肺炎疫情營業額跌 3 至 4 成，租金又佔收入 40%，難以長久支撐。他相信，市況仍未復蘇，餐廳食肆更新餐具意慾大減。他又指保就業計劃「杯水車薪」，如保就業能保員工就業，為何會出現一輪輪裁員潮？

區國威又指，會推出不同產品配合客戶需求，如加推防潮儲物瓶配合海味店儲存需要，並加強拓歐美等市場，百貨應百客抗「疫境」。

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