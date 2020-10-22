日本製造! 小久保獨立包裝口罩 HKTVMall 售$25/5個

HKTVMall 正在發售日本製造小久保三層不織布口罩。



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此口罩支援 BFE 99% 過濾，全獨立包裝，一包 5 個售 $25 包。它更採用高級棉花製造，所以質感特別舒適。此口罩為 165mm 成人尺寸，日本製造。

▲ 小久保獨立包裝口罩

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▲ 小久保獨立包裝口罩採三層設計

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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