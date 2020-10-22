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【附購買連結】專利 Z 摺耳帶! 台灣製造康乃馨醫療口罩售$38/盒

行內熱話 18:11 2020/10/22

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 Neigbuy 表示，即時開賣康乃馨 Z 摺醫療口罩，售價為 $38/20個。
  
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

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其他內容】【新款到貨啦】一盒齊兩色! 屈臣氏推粉紫．粉紅雙色 Level 3口罩 售價不變

台灣製造康乃馨醫療口罩

康乃馨口罩規格

-多層複合結構
-衛署醫器製壹字第003060號， 細菌過濾效率 95 % 以上
-Z摺超彈性耳掛， 長時間佩戴都不痛
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到貨日期: 11月6日或之前送貨

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 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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