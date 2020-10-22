【附購買連結】專利 Z 摺耳帶! 台灣製造康乃馨醫療口罩售$38/盒

Neigbuy 表示，即時開賣康乃馨 Z 摺醫療口罩，售價為 $38/20個。



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▲ 台灣製造康乃馨醫療口罩

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▲ 台灣製造康乃馨醫療口罩

康乃馨口罩規格

-多層複合結構

-衛署醫器製壹字第003060號， 細菌過濾效率 95 % 以上

-Z摺超彈性耳掛， 長時間佩戴都不痛

-製造產地：台灣

-成人

-一盒 20個

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到貨日期: 11月6日或之前送貨

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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