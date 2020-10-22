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【疫市營商】樓上髮型屋拓新客源有法　拍片導入港式漫畫肖像比賣FB廣告更見效

商管策略 20:35 2020/10/22

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新冠肺炎疫情嚴打擊生意，不同行業各出奇謀增加宣傳機會，但開 Facebook 專頁加上「課金」賣廣告便自動有客上門？可不會那麼簡單。有髮型屋將漫畫化的髮型師肖像加入宣傳短片，利用俐落的短片帶出髮型師的強項，更有效率吸引消費者的注意力，開拓新客戶。

5 年前開業的樓上髮型屋 DIVA Hair Salon，創辦人 Gary Lam 坦言，新冠肺炎疫情下客人無奈變少，業主亦只肯「酌量」減租 3 個月，幸而政府防疫抗疫基金幫到手，才能穩住經營。

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樓上髮型屋主要做熟客生意，宣傳非常重要。

Gary 說：「我們用過很多方法促銷，例如出限時優惠、團購等，但成果非常有限。最有效仍是先經網上提高知名度，如增加網上廣告點擊效果立竿見影。由於髮型屋 8 成是熟客，2 成靠口碑和客人推介，所以開拓新客源很重要；偏偏很多消費者怕光顧新髮型屋時會『俾人劏』，如何做到正面宣傳，絕對有助經營。」

Hair Diva 曾在社交媒體賣廣告，惟成效有限，更試過不懂設定目標客群，結果廣告引來菲律賓用戶點擊，完全失焦。加利指髮型屋最大目標客群始終是香港年輕人。結果，還是拍片最有效。

公司在近日找了專業攝影師拍攝一系列短片和照片。Gary 說：「每條短片長約 20 秒，描述剪髮的 before、after，預計 10 月底會出 5 條超短片。之所以製作短片因為看長片會很累，而且消費者其實只想看效果。東南亞市場現在正流行這種像抖音的超短片；硬照我們也有拍，但站在客人角度，照片不夠真實，他們會覺得照片可能有 P 圖（加工），短片會更有信心。」

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短片尾會加入肖像畫，方便觀眾可以尋找到心儀髮型師。

Gary 又指髮型師是髮型屋的靈魂，為了讓髮型師形象更鮮明，他特別聘請專人為髮型師畫出港式風格肖像畫，每條短片有獨立主題，如：染髮、電髮、焗油等，客人根據需要便可以在短片的結尾，用肖像畫找到擅長這範疇的髮型師。

他笑言不少髮型師都有「藝術家脾氣」，不太願意上鏡，又因為防疫關係會長時間戴口罩，用肖像畫代表他們可謂一舉數得：「肖象畫效果好的話，未來我們可能將其變成髮型屋的裝飾，即可翻新髮型屋，又有自己的獨特風格。」 

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髮型師是髮型屋的靈魂。

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撰文 : 陳文政

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