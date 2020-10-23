【SME學堂】日本最強流動超市連資生堂也合作！「四贏模式」破物流樽頸攻樂齡購物商機

外出購物是一般人日常生活，但購物對獨居長者並不容易。有企業看準長者難以外出購物的情況，推出「流動超市」促進社區和諧之餘，更可推動鄉村地方經濟。

購物弱者成鄉郊社會問題

「篤志丸（とくし丸）」創辦人住友達，發覺家鄉四周的商店倒閉，而鄰居婆婆因為不會開車，無法購物而感到困擾。如果有鄰居願意載她購物，婆婆就會因為不知何時能再去而選擇囤貨，即使一次過大批購買亦未必有體力搬貨。

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▲ 流動售賣服務，創造了「四方齊贏」的模式。

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事實上，在僅有 76 萬人的四國德島縣，雖然風光明媚，但像鄰家婆婆這類「購物弱者」估計便高達 7.5 萬人。據日本經濟產業省定義，所謂「購物弱者」指的是「因流通機能或交通網問題，導致購買食品等日常生活用品有困難之族群」。在 2010 年全日本大約有 600 萬名購物弱者。因此，住友達聯同好友村上稔，在 2012 年成立篤志丸，而「篤志」便有熱心公益的意思。

篤志丸推出的流動售賣服務，創造「四方合作」的模式：由篤志丸提供經營知識，經銷夥伴早上補貨，傍晚就將賣不出的貨物退回給地區超市，不必承擔囤貨的成本，低成本創業，地區超市則可擴大營業範疇，顧客（長輩）享受購物的便利。篤志丸總部會為有意加入的經銷商提供協助，如到目標地區進行銷售需求調查，培養客群，規劃路線圖，同時也會提供 6 至 7 星期的培訓課程，教授營運知識、衛生講座、銷售等內容。

流動售賣創商機 造就低成本創業

對於沒有貨車物流的經銷夥伴，篤志丸也會協助其向銀行貸款購買車輛，並進行改裝。開始銷售後，篤志丸也會提供各式營運銷售報表，每季出版會員刊物給代銷夥伴及會員，宣傳暢銷與季節時令商品，並持續開拓各類合作項目，滿足熟齡人士的需求。

美妝品牌資生堂早前與篤志丸合作，提供化妝體驗服務。森永乳業則提供新商品試喝問卷調查等，經銷夥伴一方面要記錄下來，另一方面也會為長者尋找相關資源及協助。這些蒐集回來的資訊經由總部與地方政府、福利團體等聯繫，為長者提供合適服務。

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Photo：とくし丸