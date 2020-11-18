【管理Tips】新任上司如何取悅？打好關係毋須刷鞋但別做3件事

「新官上任三把火」，新主管上任除了要跟下屬打好關係，打工仔如何跟新上司建立關係也是重要一環。但千萬不要做出以下 3 件事，以免影響上司對你的印象：

（1）勿「視而不見」要做主動



如果上司沒有主動跟你接觸，或者你們之間的互動沒那麼自然，你就必須先主動接觸對方。不然的話，你們之間可能出現嚴重的隔閡。定期跟上司會面，確定對方知道你遇到甚麼問題，你亦了解對方的期望，特別是期望有無改變以及變成甚麼樣子。

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（2）切勿出其不意



告訴上司壞消息雖然不好玩，但是大多數主管認為，下屬沒有及早呈報比問題本身更嚴重。最糟糕的情況是上司從別人口中才得知發生甚麼事。一旦發覺有問題，下屬至少要快過外界讓上司得知情況。

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▲ 一旦發覺有問題，下屬至少要讓上司得知情況

（3）不要只帶著問題找上司



即是說，你不希望自己被視為只會把問題帶給上司的人，要對方為你解決問題。你必須擬定好解決方向。關鍵在於只要大致思考如何解決（也許只是蒐集更多資訊），以及你扮演的角色和需要甚麼援助。反過來說，此法同樣適用於下屬，別對他們說：「不要告訴我問題，只要讓我知道方案。」，更佳的說法是：「不要只讓我知道出了甚麼問題，也要告訴我你打算如何解決。」）

同樣，也有一些該做的基本事項，可以讓你做起事來更加輕鬆。

（4）針對上司重視的範疇 及早做出成績



無論你個人的優先順序如何，都要清楚上司最關心的是甚麼。他的優先任務和目標如何？你的行動如何配合對方的目標？一旦了解後，就可以在這些範疇取得成效。方法之一是了解上司最重視的 3 件事，並每次討論你的進展，這樣你如果做出成績，上司也會有參與感。

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▲ 面對新主管，下屬都要知道上司最關心的是甚麼

所以打工仔面對新上司，不一定要靠「刷鞋」取悅他，反而在工作交流上多與上司溝通，了解他的想法更為重要。

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