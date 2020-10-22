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【疫市營商】搶不到 iPhone 12 毋須愁　 一文看清商號送 iPhone 谷銷情活動（附參加連結）

業界頭條 17:36 2020/10/22

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蘋果 (Apple) 最近推出 4 款新 iPhone ，有商家趁勢推出送 iPhone、抽獎等宣傳活動，幫 iPhone「造勢」之餘最要是為商戶自己帶來營業額。舉例，虛擬銀行、商場等公司推出活動，完成指定遊戲幸運兒更有機會得到一預售即售罄的太平洋藍色 iPhone 12 Pro Max。

(1) ZA Bank

已正式營業的虛擬銀行之一眾安銀行 (ZA Bank) 在 Facebook 專頁舉行有獎問答遊戲，市民只需在 10 月 23 日晚上 10 時前於指定帖文按指示留言回覆，即有機會參加抽獎。有意參加的市民，只需在指定帖文中回答「甚麼原因會令你在 ZA Bank開戶」的問題，在留言欄寫下答案，答案中必須 #ZABank（如：因為 #ZABank 活期利息夠高， 可以幫我好快儲到錢），並讚好 Facebook 專頁，然後再標籤（tag）一位朋友，即可參與抽獎。ZA Bank 會在 11 月 4 日抽出 2 位幸運兒，每人可獲得 iPhone 12 Pro Max (太平洋藍色) 1 部。

有獎問答遊戲連結

iPhone 12 新藍色似垃圾筒？先達Lo哥：內地買家不介意更有助銷情 見下頁

(2) 信和集團

信和集團將在 11 月 11 日晚上 9 時，於奧海城 Facebook 舉行「11.11終極瘋搶」網上直播活動，增設超級瘋搶潮流熱賣商品，如 iPhone12、Dyson 風筒及 OGAWA 2 等貨品。S⁺ REWARDS 會員以港幣 11 元搶購「筍貨換領証」後，於指定日期內到參與商場禮賓處以指定之 S⁺ REWARDS 點數即可換領該款潮流熱賣商品。

高規 iPhone 12 帶旺零售？先達Lo哥：炒風榮景此情不再見下頁

(3) 香港著數網

香港著數網舉行「5萬like大抽獎」，用戶只要讚好及追隨其 Facebook 專頁，然後在指定貼文中留言「我要 iPhone 12」，最後標籤（Tag）最少 3 個朋友即可自動參加活動，專頁將會在 10 月 25 日公佈結果，得獎者可免費獲得 iPhone 12 一部。

推 iPhone 12 規格升級卻不加價 蘋果訂價策略耐人尋味？見下頁

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→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Apple、ZA Bank、香港著數網

撰文 : 廖淑瑩

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