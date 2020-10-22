【疫市營商】材料不當造食品店只有停業？開烘培班維持品牌熱度抗疫市

材料不當造，「獨沽一味」的時令食品店便很易在淡季蝕本，現在零售環境差下隨時有倒閉之虞。舉例，芋頭夏天當造，到 11 月品質變差，影響出品質素勉強賣只會打爛招，哪如何維持品牌熱度兼有生意呢？開烘培班及在食品造型花點心思絕對有幫助。

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「大頭芋芋頭酥」創辦人譚綺敏（Mabel）坦言，芋頭秋冬不當造，店舖生意進入淡季，要度度計維持營業額，所以需要透過不同烘焙班開拓新市場。她說：「例如前排我們主打生日蛋糕，近期會是卡通馬卡龍。大約 4 個月我們便換個主題，估計下次便是新年食品了。聖誕檔期我們會在荃灣愉景新城擺攤，時愉景新城有『台灣夜市』做主題的市集，我們受邀在那邊做 1 個月的甜品檔位。聖誕節小朋友放假，相信家庭客會比較多，所以今次的烘培班便用卡通做主題，先做好個勢。」

▲ 烘焙班為公司開拓新市場。

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譚綺敏續稱，偶然也會有烘培老師主動跟她聯絡，看看能否有合作機會：「馬卡龍其實也有很多不同類型，如果主題合得來的話，就再看看老師的教學能力，畢竟教學生肯定要用心教，且要教得好，學生才有得著。芋頭雖然會不當造，但有烘焙技術的話，一樣可以做出適合的甜品。」

▲ 譚綺敏早前推出了生日蛋糕烘焙班，有包括芋頭口味在內的多款口味。

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