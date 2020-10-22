【疫市營商】地產代理出創意帖向航空界精英招手？一文看清「後疫情」行業招聘情報

國泰航空宣布大規模裁員消息引起社會各界關注討論，加上失業率持續上升，市面都是「哀鴻遍野」，但其實商界正在為「後疫情時代」做好準備，故勞動力需求回升。近日更有地產代理在社交媒體出帖，招攬國泰航空被裁空服和地勤人員。

利嘉閣

利嘉閣地產在 Facebook 專頁發招聘帖文，以「搖身一變，再拚一遍」為欄目，並在內文附上動畫繪制穿著航空服、手持行李箱的空姐，前排是利嘉閣名牌穿上正裝打扮的小姐；主題是「放低制服，又唔一定係絕路嘅！有時轉換跑道，未必係一件壞事。話唔定你可以喺地產代理嘅天空，創出另一番事業呢？」有意大力吸納空中服務員。

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美聯物業

美聯物業地產在 Facebook 專頁上載一條以空中服務員主角的影片，尋找前地勤主管與前空姐分享心路歷程，提及空中服務員轉行地產行業的優勢。帖文寫上「#換一條新跑道讓事業重新啟航」及「#航空界精英」hashtag 等。

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大灣區航空

大灣區航空發展來往大灣區與東南亞間的航班線路。該公司近日成立人兼深圳東海航空董事長的黃楚標表示，現正向香港民航處申請航空營運人許可證（AOC）正展開招聘人手安排，早前在報紙刊登招聘廣告，招聘職位包括：商務總經理、機組人員、經理級地勤人員、維修人員及財務等，預計數百人。

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零售食肆

「一豚豬手」銅鑼灣旗艦店招聘 6 至 7 名員工，貼上「國泰招聘日」，其招聘職位包括店長、全職及兼職店務員及廚師。

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