【管理Tips】誰最愛加班？研究：中國工時最長・韓國主管最「爆肝」

工時長、過勞已是香港職場常見的情況。台灣中央研究院最近的研究顯示，中國的工作時數最長，平均每周達到 55.3 小時。此外，研究也指出台灣和南韓的管理層、日本的白領，加班時數明顯較長，而中國則是非技術性勞工最常加班。

日本平均工時最短 南韓「爆肝」指數居首

為了探討各國勞動狀況，台灣中央研究院人文社會科學研究中心將中國、韓國、台灣、日本作為比較，除了加班情況，並針對職業類型和僱傭地位（employment status）、契約身份等類別，進一步分析影響加班工時原因。

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加班比例方面，日本每星期平均工時最短只有 47.8 小時，台灣以 50.4 小時居次，南韓 53.1 小時，中國則是達到 55.3 小時，每周工時比日本多了接近 1 天。研究亦進一步分析這些加班人士的過勞程度，檢視每星期工時超過 70 小時的勞工比例：南韓（12.5%）比中國（10.1%）更高，名列榜首 。換句話說，真的加起班來，韓國人恐怕最「爆肝」。

愈高職級工時愈長？

至於以不同職業身份區分，哪個行業工時最長？研究發現，已經步入「後工業社會」的日本， 專業白領比非技術性工人的工時更長 。雖然台、韓並未出現相同趨勢，專業白領的加班情況不顯著；但兩國的高階主管工時最長，尤其是韓國的主管最操勞，而中國則是非技術性勞工最常加班。

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Photo：中研院、pexels、Cody Glenn＠RISE、Ville Miettinen