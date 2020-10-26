學樂器最大難關是要價不菲和佔面積的樂器，但租用並非長遠辦法，也沒有多少商戶肯提供租用服務。有公司欲突破此瓶頸，翻新樂器再轉售，又以木琴為基礎創出更適合香港環境的「桌上木琴」，除了能夠摺疊方便放在家中，訂價亦有更大彈性，降低中小學生學樂器的入門門檻。

篋-敲擊樂薈（Gip-Percussion Ensemble）創辦人陳永業（Gip）說：「香港學樂器一定要面對『無位放』問題，例如我比賽時用的定音鼓又大又貴，一手價要近 15 萬港元。畢業後我買給自己的是翻新鼓，當時有朋友在美國全球回收了 40 套定音鼓再做翻新，我買了 3 套，另兩套轉售了給香港教會和台灣樂團。想找樂器有時是有難度的，但有心的話總有方法解決，或者我也能夠幫助其他人解決問題。」

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▲ 篋敲擊樂薈創辦人陳永業推出可摺疊木琴，方便香港較為狹窄的居住環境。

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木琴非常適合用於學習敲擊樂，惟體積龐大難以普及，陳永業便結合自身知識，改良出「桌上木琴」，除了可像燙衫板般摺起節省地方外，材料方面亦精益求精。他說：「其實台灣也有類似將木琴摺起的技術，可是由於廠商不是音樂家，做出木琴的音色和大小基本上都不合格。木琴只能用英國、洪都拉斯等地的玫瑰木或者非洲紫檀木造，而木琴價格大約需港幣 18,000 至 20,000 元，我們的桌上木琴 8,000 元便有交易，琴的質素絕對夠學生考上八級。」

▲ 木琴只能用玫瑰木或紫檀木。

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除了售價讓學生更易入門，新款木琴本身亦不佔位，低價格亦令老師更易入行。過往老師想教授木琴少不免要租用或自設音樂工作室，輕便的桌上木琴方便上了教師上門教學。陳永業坦言，很多敲擊樂器價格高昂連鼓棍也不便宜，如當年他參加比賽的鼓棍差不多要 1,800 元：「因為它們用上傳統工藝，全手工製作。後來我們推出參考了其技術的鼓棍，價格大約是 1/4 至 1/5 左右，對於中小學生來說更易買到第一對鼓棍，早點起步學敲擊。」

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