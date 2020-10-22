要用郵遞商號注意！香港郵政即日停馬來西亞空郵服務　寄件要用船運

香港郵政今日（10 月 22 日）起開始暫停馬來西亞所有空郵郵政服務，包括特快專遞服務；商用空郵寄件安排也受規劃，市民及公司考慮使用平郵服務郵寄往馬來西亞，航運船程預計約需時 6 天。

國泰昨日（10 月 21 日）宣布國泰港龍航空即時停止營運，香港郵政同時宣布，由於航空公司大幅削減航機班次，導致近乎不能提供空郵運載力以應付投寄郵件量，當中跨境物流商貿還需規劃商用空郵寄件安排。

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香港郵政並時宣布重陽節翌日假期，當日所有郵政局休息，且當日的郵件派遞和收箱服務將暫停。

根據民航署《香港國際機場國際民航、乘客、及貨物統計數字》2020年今年 1 月份的起飛架次暫時 9 個月以來最高，共 16,608 飛機起飛架次，9 月臨時數字飛機起飛共 5,267 架次 ，比 7 月的 4,940 架次輕微上升。

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Photo：Bernard Spragg.NZ