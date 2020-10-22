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全球經濟有望復甦？國際物流巨頭：9月貨運量回升近去年水平

業界頭條 10:58 2020/10/22

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雖然疫情重創全球經濟，但據聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）預計 2020 年下半年全球貿易正經歷「脆弱復甦」。至於瑞士全球運輸和物流巨頭「德迅」（Kuehne + Nagel）也表示，集團 9 月的海上貨運量，已回升至接近去年同期的水平。

貨運量回升 惟全球貿易額跌幅仍高達7％

「德迅」執行長 Detlef Trefzger 表示，按照 UNCTAD 估計，全球貿易在今年下半將出現「脆弱復甦」，德迅也正觀察到集團的貨運量正逐月回升。他又指，中小型企業特別是汽車、工業生產、機械等因新冠肺炎疫情受影響的行業，正在恢復至正常生產水平。不過，UNCTAD 評估報告也指出，即使全球貿易額在第 3 季出現反彈，但預計今年的跌幅仍將高達 7％，若疫情再次加劇，或貿易限制政策突然增加，則可能出現更嚴重的蕭條。

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報告指出，中國的電子產品、機械設備和化工產品等出口也開始復甦。

中國貿易復甦速度快

雖然 UNCTAD 預計今年全球貿易額跌幅將高達 7％，但中國進出口貿易規模逆勢增加，呈現顯著復甦的狀態，出口額同比上升約 10% 的強勁反彈，而進口額也在 7 月和 8 月漸趨穩定，9 月進口額同比增加 13%。報告指出，中國在第 3 季的貿易復甦不僅速度較快，且範圍更廣，在醫療物資出口持續增長的同時，電子產品、機械設備和化工產品等出口也開始復甦。

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Photo：pexels、Thomas Hawk

撰文 : 廖淑瑩

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