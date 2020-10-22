【附直購連結】日本原料日本製造! Azfit 成人/ 中童口罩 平售$69/30個

網店 Ozone store 表示，正發售 Azfit 成人/ 中童口罩。



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店方表示，Azfit 口罩為日本製造，提供 BFE 95% 和 PFE 98% 防護，提供成人/ 中童尺寸。Azfit 口罩一盒有 30 個非獨立包裝，售價為 $69 盒。

注意此貨品以預售形式發售 , 出貨期約 (14-20天)，約 11 月上旬才到貨。

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▲ Azfit 成人/ 中童口罩

Azfit 口罩規格

-BFE 95%

-PFE 98%

-Size:14.5X9cm / 17.5X9CM

-MADE IN JAPAN

▲ Azfit 口罩

▲ Azfit 口罩

口罩購買連結<<

到貨日期:11 月初

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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