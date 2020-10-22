【附購買連結】附粗鋁鼻夾! 日本版Medicom Pro-Lane 專業級 Level 2 口罩 售$150/50個

東興大藥房正發售 Medicom Pro-Lane 口罩。



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Medicom Pro-Lane 是日本版的 Medicom 口罩，不但支援更佳的 Level 2 防護，而且更備有粗鋁鼻夾，確保口罩可完美貼合臉部。此口罩亦有採用扁平橡膠耳圈，不會令耳仔痛。

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Medicom Pro-Lane 口罩規格

-符合ASTM F2100-11的液體防護外科口罩，保護嘴和鼻子免於飛濺的血液和體液。 -具有三層結構的出色的耐水性。

-鼻樑可完美貼合臉部。

-使用過濾精度高的高性能過濾器。

-耳圈由柔軟的橡膠製成，這種橡膠是扁平的橡膠，具有彈性，不會傷及您的耳朵。 --無過敏無乳膠。

-中國製造

售價:$150/50個

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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