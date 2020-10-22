屈臣氏Level 3 口罩全線 9 折發售! BB 節限定優惠

屈臣氏在 FB 表示，將推出 BB 展限定優惠。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

店方表示，屈臣氏ASTM Level 3 三層衛生口罩 30 個裝 (獨立包裝)，易賞錢會員額外 9 折優惠。此優惠只限屈臣氏攤位購買。



1.成人(175X95mm)

1盒2色: 粉紅+粉紫

折實價$88.2 (原價: $119.9 / 會員價 $98)



2.中童(145X95mm)

晴空藍/愛心粉紅

折實價$85.5 (原價: $119.9 / 會員價 $95)



3.幼童(125X75mm)

晴空藍/愛心粉紅

折實價$85.5 (原價: $119.9 / 會員價 $95)

【其他內容】【新款到貨啦】一盒齊兩色! 屈臣氏推粉紫．粉紅雙色 Level 3口罩 售價不變

▲ 屈臣氏Level 3 口罩全線 9 折發售

「第28屆國際嬰兒、兒童用品博覽」

地點: 香港會議展覽中心Hall 3

日期: 2020年10月22-25日

屈臣氏攤位: A03

【其他內容】 【附直購連結】日本製造! KOWA 三次元立體口罩 APITA UNY百貨賣$163/50個

【其他內容】 【賣$1.18一個】再劈價!日本富士成人中童口罩 卓悅售$59/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】