  • 24°C
香港時間 : 20201022日 (四) 02:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【附購買連結】一盒齊三色!162mm 更貼面 SOSoMau Level 3 口罩售 $200/63個

行內熱話 02:16 2020/10/22

分享：

 May姐生活百貨表示，正發售 SOSoMau 新尺寸 162mm 口罩。
 
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

對於女士而言，175mm 成人口罩可能太大，145mm 的中童口罩又太細，所以 162mm 口罩就剛好。此款SOSoMau 的口罩上印可有可愛圖案，一盒有 3 色 (雪球白/蘋果綠/灰色) ，有 63 片獨立包裝 Level 3 口罩，售 $200。

SOSoMau 口罩規格

✅ 香港製造
✅VFE>99% ，PFE>99% ，BFE>99%
✅美國ASTM F2100-11標準防護級別3
✅歐盟醫用器材認證 等級1
✅可燃性級別 1
✅合成血液阻擋能力160 MMHG
✅尺寸 162mm x 87mm
✅獨立包裝

售價:$200/63片

其他內容】【新款到貨啦】一盒齊兩色! 屈臣氏推粉紫．粉紅雙色 Level 3口罩 售價不變

SOSoMau Level 3 三色口罩

 口罩購買連結<<

其他內容】  【附直購連結】日本製造! KOWA 三次元立體口罩 APITA UNY百貨賣$163/50個

其他內容】 【賣$1.18一個】再劈價!日本富士成人中童口罩 卓悅售$59/50個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

【附購買連結】龍門冰室都出自家口罩! BFE/PFE>99% 香港製造彩虹色 獲 K Kwong 加持!
2020/10/21
【附購買連結】龍門冰室都出自家口罩! BFE/PFE>99% 香港製造彩虹色 獲 K Kwong 加持!
香港口罩獅子山預告再推香港地道設計口罩 雪糕和路牌設計超破格
2020/10/21
香港口罩獅子山預告再推香港地道設計口罩 雪糕和路牌設計超破格
【新款到貨啦】一盒齊兩色! 屈臣氏推粉紫．粉紅雙色 Level 3口罩 售價不變
2020/10/21
【新款到貨啦】一盒齊兩色! 屈臣氏推粉紫．粉紅雙色 Level 3口罩 售價不變
網上購物 著數優惠 口罩 香港

上一篇文章

屈臣氏Level 3 口罩全線 9 折發售! BB 節限定優惠

下一篇文章

【離地本地團】旅發局推介本地特色旅行團 深水埗「腸粉團」竟要 $770!

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【香港零售】小店・奢侈品牌無一幸免？直擊銅鑼灣知名地標倒閉慘況（持續更新）
【香港零售】小店・奢侈品牌無一幸免？直擊銅鑼灣知名地標倒閉慘況（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣