【附購買連結】一盒齊三色!162mm 更貼面 SOSoMau Level 3 口罩售 $200/63個

May姐生活百貨表示，正發售 SOSoMau 新尺寸 162mm 口罩。



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對於女士而言，175mm 成人口罩可能太大，145mm 的中童口罩又太細，所以 162mm 口罩就剛好。此款SOSoMau 的口罩上印可有可愛圖案，一盒有 3 色 (雪球白/蘋果綠/灰色) ，有 63 片獨立包裝 Level 3 口罩，售 $200。

SOSoMau 口罩規格

✅ 香港製造

✅VFE>99% ，PFE>99% ，BFE>99%

✅美國ASTM F2100-11標準防護級別3

✅歐盟醫用器材認證 等級1

✅可燃性級別 1

✅合成血液阻擋能力160 MMHG

✅尺寸 162mm x 87mm

✅獨立包裝

售價:$200/63片

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▲ SOSoMau Level 3 三色口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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