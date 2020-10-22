【快三倍?】高達攻入電腦界! ASUS x Gundam 高達紅渣古主題硬件系列

ASUS 日前在中國舉行新產品發佈會，正式公開了跟《機動戰士高達》聯乘的硬件系列，目前陸續上市，先有無線路由器、之後會有主機板、顯示卡、電源供應器、機箱、輸入設備等。



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ASUS日前舉行新產品發佈會，正式公開了跟《機動戰士高達》聯乘的硬件系列，目前率先在中國大陸地區推出，預計稍後會在其他亞洲地區限量上市。今次ASUS以元祖高達為設計概念，為同廠多款硬件加入高達主題設計，並有分為高達及渣古兩個系列，高達主題包括：Intel晶片主機板、機箱、顯示卡、電源供應器、ＡＩＯ水冷、耳機、鍵盤及滑鼠、顯示器等，而渣古主題就有顯示器、ＡＩＯ水冷、顯示卡、AMD晶片主機板、顯示器等。

另外，高達及渣古主題的無線路由器已在大陸官方網店推出，其他高達主題硬件預定陸續在１１月１１日前推出，趕及大陸的雙１１消費旺季。其他亞洲地區的推出時間未定。

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