  • 24°C
香港時間 : 20201022日 (四) 01:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【快三倍?】高達攻入電腦界! ASUS x Gundam 高達紅渣古主題硬件系列

業界頭條 01:12 2020/10/22

分享：

ASUS 日前在中國舉行新產品發佈會，正式公開了跟《機動戰士高達》聯乘的硬件系列，目前陸續上市，先有無線路由器、之後會有主機板、顯示卡、電源供應器、機箱、輸入設備等。 
   
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

ASUS日前舉行新產品發佈會，正式公開了跟《機動戰士高達》聯乘的硬件系列，目前率先在中國大陸地區推出，預計稍後會在其他亞洲地區限量上市。今次ASUS以元祖高達為設計概念，為同廠多款硬件加入高達主題設計，並有分為高達及渣古兩個系列，高達主題包括：Intel晶片主機板、機箱、顯示卡、電源供應器、ＡＩＯ水冷、耳機、鍵盤及滑鼠、顯示器等，而渣古主題就有顯示器、ＡＩＯ水冷、顯示卡、AMD晶片主機板、顯示器等。 

另外，高達及渣古主題的無線路由器已在大陸官方網店推出，其他高達主題硬件預定陸續在１１月１１日前推出，趕及大陸的雙１１消費旺季。其他亞洲地區的推出時間未定。 

 

其他內容】 【賣$1.18一個】再劈價!日本富士成人中童口罩 卓悅售$59/50個 

其他內容】  【附直購連結】日本製造! KOWA 三次元立體口罩 APITA UNY百貨賣$163/50個

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

電動滑板車及電動單車即將合法化？ 科學園白石角海濱 12 月試行
2020/10/17
電動滑板車及電動單車即將合法化？ 科學園白石角海濱 12 月試行
【晶片夢碎?】國家發改委批晶片爛尾項目 「三無企業」參與其中 誰支持誰負責!
2020/10/21
【晶片夢碎?】國家發改委批晶片爛尾項目 「三無企業」參與其中 誰支持誰負責!
大陸求突破美國封鎖! 傳聯同 Canon．Nikon 研發半導體設備
2020/10/16
大陸求突破美國封鎖! 傳聯同 Canon．Nikon 研發半導體設備
硬件 高達 中國 ASUS AMD 路由器 顯示器 顯示卡 滑鼠 耳機

下一篇文章

【逆市增值】政府資助學車再有機會！ 持續進修基金資助學車有無著數？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【香港零售】小店・奢侈品牌無一幸免？直擊銅鑼灣知名地標倒閉慘況（持續更新）
【香港零售】小店・奢侈品牌無一幸免？直擊銅鑼灣知名地標倒閉慘況（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣