【離地本地團】旅發局推介本地特色旅行團 深水埗「腸粉團」竟要 $770!

政府 20 日宣布放寬部分社交距離措施，由周五（23日）起放寬本地遊旅行團，以每團上限 30 人，豁免 4人 限聚令。旅發局亦推出「賞你遊香港」活動，由即日起於本地指定商戶消費滿港幣 800 元，即可免費參加旅行團一次。就現時旅發局「旅遊．就在香港」網頁的本地團推介，部份團費相當驚人。



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旅發局的「旅遊．就在香港」網頁一共精選 19 個本地團，其中部份的團費頗具爭議性。其中有旅行社推出逢周三出發的長洲半日遊，早上於中環碼頭出發，到長洲食平安包及芒果糯米糍、到北帝廟了解太平清醮及登上，遊覽長洲，4 小時旅程自費由長洲回家，兩位計 2600 元，但港人可使用網上登記可獲 85 折優惠。

另外如 4 小時港島文化美食遊，兩人收費 2800 元，人均 1400元，港人可獲 9 折優惠。行程由上環出發，遊遍上環及中環，吃點心、蛋撻、奶茶、雲吞麵等香港特色美食。

至於深水埗美食團行程約 3.5 小時，自費到深水埗的出名茶餐廳及小食店，行程包括吃 6 款地道美食，包括腸粉、豆腐花及餃子等。成人每位 770 元，港人可獲 75 折優惠。

不少香港網民看到團費後都大吃一驚，留言：「七百蚊食腸粉真係痴線」、「2600 元兩人去長洲？我以為去澳洲」、「770 位食混醬腸粉，參加果位都夠曬混帳下」等。不過網頁再點進去後，詳細解說都只得英文，所以這些團本來的目標，可能都以西方遊客為主。

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