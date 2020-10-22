  • 24°C
香港時間 : 20201022日 (四) 01:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【離地本地團】旅發局推介本地特色旅行團 深水埗「腸粉團」竟要 $770!

行內熱話 00:31 2020/10/22

分享：

政府 20 日宣布放寬部分社交距離措施，由周五（23日）起放寬本地遊旅行團，以每團上限 30 人，豁免 4人 限聚令。旅發局亦推出「賞你遊香港」活動，由即日起於本地指定商戶消費滿港幣 800 元，即可免費參加旅行團一次。就現時旅發局「旅遊．就在香港」網頁的本地團推介，部份團費相當驚人。 
   
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

旅發局的「旅遊．就在香港」網頁一共精選 19 個本地團，其中部份的團費頗具爭議性。其中有旅行社推出逢周三出發的長洲半日遊，早上於中環碼頭出發，到長洲食平安包及芒果糯米糍、到北帝廟了解太平清醮及登上，遊覽長洲，4 小時旅程自費由長洲回家，兩位計 2600 元，但港人可使用網上登記可獲 85 折優惠。

另外如 4 小時港島文化美食遊，兩人收費 2800 元，人均 1400元，港人可獲 9 折優惠。行程由上環出發，遊遍上環及中環，吃點心、蛋撻、奶茶、雲吞麵等香港特色美食。

至於深水埗美食團行程約 3.5 小時，自費到深水埗的出名茶餐廳及小食店，行程包括吃 6 款地道美食，包括腸粉、豆腐花及餃子等。成人每位 770 元，港人可獲 75 折優惠。

不少香港網民看到團費後都大吃一驚，留言：「七百蚊食腸粉真係痴線」、「2600  元兩人去長洲？我以為去澳洲」、「770 位食混醬腸粉，參加果位都夠曬混帳下」等。不過網頁再點進去後，詳細解說都只得英文，所以這些團本來的目標，可能都以西方遊客為主。 

其他內容】 【賣$1.18一個】再劈價!日本富士成人中童口罩 卓悅售$59/50個 

其他內容】  【附直購連結】日本製造! KOWA 三次元立體口罩 APITA UNY百貨賣$163/50個

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 何兆洋

相關文章

【國泰裁員】本地豬手店逆市開分店兼推「國泰招聘日」
2020/10/21
【國泰裁員】本地豬手店逆市開分店兼推「國泰招聘日」
【疫市營商】旅發局「賞你遊香港」幫到業界復甦？本地旅行社：期望不大純試水溫
2020/10/21
【疫市營商】旅發局「賞你遊香港」幫到業界復甦？本地旅行社：期望不大純試水溫
香港口罩獅子山預告再推香港地道設計口罩 雪糕和路牌設計超破格
2020/10/21
香港口罩獅子山預告再推香港地道設計口罩 雪糕和路牌設計超破格
美食 文娛藝術 Local Tour 旅行團 旅發局 限聚令 香港 中環 長洲 深水埗

下一篇文章

香港口罩獅子山預告再推香港地道設計口罩 雪糕和路牌設計超破格
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【香港零售】小店・奢侈品牌無一幸免？直擊銅鑼灣知名地標倒閉慘況（持續更新）
【香港零售】小店・奢侈品牌無一幸免？直擊銅鑼灣知名地標倒閉慘況（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣