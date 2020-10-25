【新款即減】一盒齊兩色! 屈臣氏推粉紫．粉紅雙色 Level 3口罩 有9折再送$10現金券

香港口罩市場競爭激烈，即日大如屈臣氏都要順應市場需要，推新款口罩應市。繼早前推出粉紅口罩後，屈臣氏更推出粉紫．粉紅雙色口罩。



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今次新推出的口罩，是 Level 3 獨立包裝款式，成人尺寸，除之前推出的粉紅口罩外，更加入全新的紫色口罩，買家只要購買一盒，即可擁有出粉紫．粉紅口罩。售價則仍是 $98/30個。此口罩已在各大屈臣氏門市陸續到貨，就記者現貨所見，不過似乎頗受歡迎，賣貨速度高。

屈臣氏門市在本周末更推出新優惠，易賞錢會員有 9 折優惠，而且更送 $10 現金券。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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