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【新款即減】一盒齊兩色! 屈臣氏推粉紫．粉紅雙色 Level 3口罩 有9折再送$10現金券

業界頭條 14:34 2020/10/25

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香港口罩市場競爭激烈，即日大如屈臣氏都要順應市場需要，推新款口罩應市。繼早前推出粉紅口罩後，屈臣氏更推出粉紫．粉紅雙色口罩。
 
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

今次新推出的口罩，是 Level 3 獨立包裝款式，成人尺寸，除之前推出的粉紅口罩外，更加入全新的紫色口罩，買家只要購買一盒，即可擁有出粉紫．粉紅口罩。售價則仍是 $98/30個。此口罩已在各大屈臣氏門市陸續到貨，就記者現貨所見，不過似乎頗受歡迎，賣貨速度高。

屈臣氏門市在本周末更推出新優惠，易賞錢會員有 9 折優惠，而且更送 $10 現金券。

其他內容】 【賣$1.18一個】再劈價!日本富士成人中童口罩 卓悅售$59/50個

其他內容】  【附直購連結】日本製造! KOWA 三次元立體口罩 APITA UNY百貨賣$163/50個

其他內容】 【日本製造】3E>99%! 三次元口罩 7-11返大貨 成人/女士款賣$28包

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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