【香港精神】金融才俊棄穩定收入買工廈建共享工作間　凝聚香港初創企拼搏精神

香港上世紀 60 年代工業開始發展，工廈象徵港人拼搏精神，吸引了現在年青人注入新能量再次發光發熱。三位土生土長香港人，在牛頭角買下工廈其中 6 層翻新，變成共享工作間（Co-working Space）投資項目，匯聚東九龍一帶初創企業精英，發揮「紮根香港」精神。

兩位聯合合辦人 Patrick Wong 和 Alton Chan 在銀行金融業打滾十多年，毅然辭職創業，2018 年聯同 David Yau 成立 PARAGON 公司，先後買下觀塘 6 層工廈，發展服務式創業共享工作間。Patrick 指，透過 PARAGON 才真正認識物業投資：「原本空空的大廈，裡面其實可以很精采。」

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▲ （左起）PARAGON 合夥人：Patrick Wong、Alton Chan、David Yau。

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David 表示，PARAGON 著重「Co-Founder Metting（合夥人與租戶會面）」，3 位創辦人盡量抽時間與有需要租客見面，了解他們業務發展和需要，助不相熟租戶了解項目，凝聚一班有心創業的租客。Alton 透露，現時 PARAGON 共有 82 個租戶，目前已跟逾 20 名租戶接觸，透過實際用家意見反饋繼續改善項目。

投資金額方面，Partrick 透露約港幣 4,000 至 6,000 元 1 平方呎。至於為何不全棟工廈購買，Alton 解釋，由於他們用「真金白銀」積蓄投資，沒有做任何貸款，故投資第一步保守些，當時業主也不願全幢出售。

▲ 其租戶選擇租用貼合業務用途的房間，Alton表示，疫情下只有一位租戶退租。

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Alton 續稱，3 位合夥人一直未有支薪，目前只靠積蓄維生，項目盈餘則用作支付員工薪酬，以及預留資金擴充人手支壯大 PARAGON；近期有節目製作公司與 NGO（非政府機構）洽商借用場地，雖可打響知名度，但當然長遠（免費租用）也不是辦法。

▲ Paragon Wellness 共享工作辦公室設冥想房間，極為小有。

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2012 年底政府成立「社會創新及創業發展基金」( 社創基金 )，由扶貧委員會成立專案小組，其中「社會創新工作空間資助計劃」為受惠初創企業，提供租金資助附帶支援服務的共享工作間，PARAGON 是其一列入該計劃的平台，提供租金資助（上限為港幣 6,000 元）助租戶發展業務。Alton 透露，只有 1 個租戶因經社創基金租用 PARAGON 服務，期望多些初創企業能用此「方便之門」。

▲ 電視節目經常租用場地之一，同為租戶共享廚房。

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