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香港口罩獅子山預告再推香港地道設計口罩 雪糕和路牌設計超破格

行內熱話 19:09 2020/10/21

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香港口罩廠香港口罩獅子山不斷推出設計破格的口罩，繼推出小巴版和癲噹口罩後，又預告推出兩款香港地道設計圖案口罩。
 
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

廠方在 FB 預告，將新推兩款香港地道設計圖案口罩，分別為類似富豪雪糕杯設計的款式，以及香港路牌款式，這款口罩的設計皆十分特別。不過暫時廠方未有公布推出詳情，有興趣的朋友要多留意本網的跟進報道。

香港口罩獅子山推香港地道設計口罩

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香港口罩獅子山推香港地道設計口罩

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其他內容】 【日本製造】3E>99%! 三次元口罩 7-11返大貨 成人/女士款賣$28包

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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