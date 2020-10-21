香港口罩獅子山預告再推香港地道設計口罩 雪糕和路牌設計超破格

香港口罩廠香港口罩獅子山不斷推出設計破格的口罩，繼推出小巴版和癲噹口罩後，又預告推出兩款香港地道設計圖案口罩。



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廠方在 FB 預告，將新推兩款香港地道設計圖案口罩，分別為類似富豪雪糕杯設計的款式，以及香港路牌款式，這款口罩的設計皆十分特別。不過暫時廠方未有公布推出詳情，有興趣的朋友要多留意本網的跟進報道。

▲ 香港口罩獅子山推香港地道設計口罩

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▲ 香港口罩獅子山推香港地道設計口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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